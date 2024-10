Ascolti tv settimana 14 20 ottobre: esordio ottimo per Don Matteo, sprofonda L’Altra Italia

Quella dal 14 al 20 ottobre è stata una settimana che ha segnato alcuni, importanti debutti, dal punto di vista degli ascolti tv. Fra gli altri, spicca l’esordio della nuova stagione di Don Matteo: la fiction, nel prime time, è la più vista della settimana.

Ascolti tv 14 20 ottobre, le reti ammiraglia

Per ciò che concerne le prime serate delle reti ammiraglia, su Rai 1 è ottimo il dato raccolto dall’Italia di calcio. Il trionfo della Nazionale contro Israele ha guadagnato ben 7,3 milioni di telespettatori, per una share del 34,17%. Il martedì e il mercoledì, la rete Rai ha faticato con i film House of Gucci (1,8 milioni di persone con l’11,9% di share) e Ti presento i suoceri (2,2 milioni di spettatori con il 12,85).

Il giovedì c’è l’esordio record del già citato Don Matteo, che ha tenuto compagnia a 4,9 milioni di persone con il 27,8% di share. Bene l’intrattenimento del venerdì e del sabato, quando Tale e quale show e Ballando con le stelle hanno interessato rispettivamente 3,3 e 3,2 milioni di italiani, con una share del 20,9% e del 22,8%.

Su Canale 5, stabile il GF a 2,2 milioni di persone e Temptation Island, che prosegue il suo successo con 3,2 milioni di italiani e il 23,2% di share. Cala Io Canto Generation a 2,3 milioni di spettatori e il 16,9%, mentre tiene bene Endless Love al giovedì, che ottiene 2,5 milioni di italiani, nonostante il grande successo di Don Matteo. Male Storia di una famiglia perbene: la seconda puntata ottiene il 13,8% di share con il 2,3 milioni di italiani. Ottimo Tu si que vales, che distacca la concorrenza di Ballando salendo a 3,6 milioni di persone e il 24% di share. Discreto, la domenica, La Rosa della Vendetta, che supera, seppur di poco, Sempre al tuo fianco su Rai 1 (2,4 milioni di persone contro i 2,3 di Rai 1).

Le altre tv generaliste

Per ciò che riguarda le altre reti, fra i promossi della settimana dal 14 al 20 ottobre ci sono i soliti DìMartedì, Chi l’ha visto? e Quarto Grado, che convincono rispettivamente 1,4, 1,8 e 1,1 milioni di persone, per una share dell8,9%, dell’11,5% e dell’8%. Sempre bene anche Fratelli di Crozza (al 6,2% con 1,1 milioni di persone), Che tempo che fa (all’8,7% di share con 1,7 milioni di persone) e Le Iene (al 9,8% di share con 1,4 milioni di persone).

Molto male, invece, L’Altra Italia con Antonino Monteleone. La puntata del 17 ottobre ha portato a casa solo l’1% di share, con 198 mila spettatori. Un dato, questo, che rischia di portare il format alla chiusura anticipata. Bassi i talk di Rai 3, ovvero Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti (730 mila persone con il 4,4%), FarWest (2,9% con il 2,8%) e La Confessione (2,5% di share con 472 mila persone). Male, poi, Best Weekend su NOVE: il nuovo format di Panella riceve solo 1,9% di share con 345 mila persone.

Ascolti tv 14 20 ottobre, le altre fasce orarie

Per ciò che concerne le altre fasce orarie, in access domina sempre Affari Tuoi, che doppia spesso e volentieri Striscia la Notizia. Amadeus con Chissà chi è, invece, galleggia sempre intorno al 3% di share. Nel preserale continua il testa a testa fra Reazione a Catena e La Ruota della Fortuna. Male il nuovo pomeriggio del sabato: Playlist e Top ricevono 248 mila e 287 mila persone, con l’1,8% e il 2,4%. Sempre ottimo Amici, che nel pomeriggio della domenica guadagna 2,8 milioni di italiani con il 23,3% di share.