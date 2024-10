Don Matteo 14 prima puntata, il 17 ottobre su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 17 ottobre, su Rai 1, è in programma la prima puntata di Don Matteo 14. La storica fiction, trasmessa nel prime time della rete ammiraglia della TV di Stato, ha diverse novità.

Don Matteo 14 prima puntata, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti: si tratta di Riccardo Donna (Black Out-Vite sospese, Cuori e Non dirlo al mio capo), Enrico Ianniello (Un passo dal cielo) e Riccardo Vicario. Quest’ultimo ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Il nuovo capitolo della fiction è composto da dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La rete ammiraglia Rai ne trasmette una alla settimana, nel prime time del giovedì. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma.

Don Matteo 14 prima puntata, la trama

Varie le novità nella trama della serie. La prima riguarda l’uscita di scena di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che dall’undicesima stagione interpretano i personaggi della capitana Anna Olivieri e del Pubblico Ministero Marco Nardi.

I due dovrebbero partecipare esclusivamente nella prima puntata. In essa, visibile oggi, giovedì 17 ottobre, Nardi e Olivieri convoleranno, finalmente, a nozze. Intanto, fervono i preparativi per un altro matrimonio: quello fra il Maresciallo Cecchini ed Elisa Olivieri. Ad ostacolare le nozze, però, arriva Giulia, sorella del protagonista (Raoul Bova) con il quale condivide un brutto passato.

Arriva la sorella di Don Massimo

In Don Matteo 14, Olivieri e Nardi, dopo il matrimonio, abbandonano la città per trasferirsi a Roma. A Spoleto, dunque, arriva Diego Martini, nuovo capitano della caserma, che ha il volto di Eugenio Mastandrea. Il carabiniere ha deciso di trasferirsi per provare a riconquistare l’ex fidanzata Vittoria Guidi, PM interpretata da Gaia Messerklinger.

Don Massimo, Pippo (Francesco Scali) e Natalina (Nathalie Guetta) accolgono in canonica Bartolomeo, bambino con sindrome di Down pieno di insicurezze. Infine, il Maresciallo Cecchini apre le porte di casa sua alla nipote Martina, figlia del capitano Tommasi ed adolescente scontrosa.

Don Matteo 14 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella prossima stagione di Don Matteo.