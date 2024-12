Ascolti tv, la settimana dal 15 al 22 dicembre: chiusura mesta per Chissà chi è, record Ballando e Belve

La settimana dal 15 al 22 dicembre, sul versante degli ascolti tv, ha segnato numerosi dati record. Sia sulla Rai che su Mediaset sono terminati vari format, che hanno ottenuto, salvo qualche eccezione, dati Auditel decisamente molto positivi.

Ascolti tv 15 22 dicembre, Rai 1 dominante in prime time

Nella fascia del prime time, gli ascolti dal 15 al 22 dicembre sono dominati da Rai 1. Il lunedì, l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico chiude in salita, convincendo circa 3 milioni di persone con il 18,7%. Il competitor GF, su Canale 5, raccoglie il 19,1% di share, intrattenendo 2,2 milioni di spettatori. Gli ultimi due appuntamenti di Don Matteo, in onda il martedì e il giovedì, convincono rispettivamente il 23% e il 22,9%, intrattenendo 4,1 e 3,9 milioni di persone.

La rete ammiraglia della TV di Stato ha battuto, entrambi i giorni, la concorrenza della Coppa Italia e di Endless Love, ferme al 17,2% e al 13,4%. Il mercoledì la finale di Sarà Sanremo si ferma al 15% con 2,2 milioni di persone, mentre il venerdì, la proclamazione della vincitrice di The Voice Kids è seguita dal 24,9% con 3,7 milioni di spettatori. Da record la finale di Ballando con le stelle: intrattiene 4,1 milioni di persone con il 34,1% di share. Male, infine, la domenica con BellaFesta speciale Telethon, che si ferma al 12,6% con 1,8 milioni di telespettatori.

Nelle altre prime serate di Canale 5, male Andre Bocelli 30 The Celebration, che nonostante i grandi ospiti si ferma al 12,4% di share con 2 milioni di spettatori. Il finale di stagione de Il Patriarca convince 2,2 milioni di italiani e il 14,1% di share. Il sabato, nulla può il film Improvvisamente Natale, fermo al 10,3%. Infine, Tradimento del 22 dicembre permette a Canale 5 di vincere la serata con 2,1 milioni di persone e il 13,9%.

Ottimo il finale di Belve

Per ciò che concerne le prime serate delle altre reti, il lunedì emerge il pessimo dato di Raiduo, che ottiene il 3,9% di share con soli 664 mila spettatori. Male anche FarWest: il programma di Salvo Sottile interessa 572 mila persone e il 3,6%. Ottimi, invece, i risultati di Che tempo che fa al 10,6% (con 1,9 milioni di persone), Chi l’ha visto? (al 10,8% con 1,7 milioni di persone) e Quarto Grado (con 1,3 milioni di spettatori con il 9,5%). Molto bene l’ultima puntata di Belve: in una giornata decisamente ricca di controprogrammazione, Francesca Fagnani convince 1,9 milioni di persone con il 12,2% di share.

Ascolti tv 15 22 dicembre, chiude male Binario 2

Per quanto riguarda le altre fasce orarie, sempre ottimo Affari Tuoi, indiscusso leader dell’access prime time che sfiora il 29%. Chissà chi è, access di Amadeus, chiude basso: la puntata del sabato ottiene il 2,9% con 533 mila spettatori. Una chiusura mesta per un format che, nei vari mesi di messa in onda, non ha mai convinto il pubblico. Stesso destino per Binario 2, format di intrattenimento di Rai 2: il finale di venerdì tiene compagnia a soli 122 mila individui con il 2,7%.