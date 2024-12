Belve ultima puntata, Jovanotti: “La malattia di mia figlia? Ho cercato di essere un punto solido per lei”

Martedì 17 dicembre è in onda, su Rai 2, l’ultima puntata di Belve. Il programma è condotto dalla giornalista Francesca Fagnani ed è visibile in prime time, dalle ore 21:20 circa.

Belve ultima puntata, le parole di Jovanotti

Fra i protagonisti dell’ultima puntata di Belve c’è Jovanotti. Il celebre cantautore, autore di hit come Serenata Rap, L’ombelico del mondo, Mi fido di te e Ragazzo fortunato, ha da poco rilasciato una nuova canzone dal titolo Montecristo.

L’artista, intervistato a Belve, confessa: “Mia mamma soffriva di depressione, per tutta la vita ho cercato di farla ridere. Un ricordo doloroso di lei? Quando è morto mio fratello, precipitato da un aereo in quanto era istruttore, a mia mamma si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere in quanto le lacrime sarebbero state troppe. Per tutti gli ultimi anni della sua vita ha dovuto utilizzare un collirio perché non riusciva a produrre lacrime. A volte questo pensiero mi torna in mente: le lacrime, che sono il simbolo del dolore, sarebbero state talmente tante che non si sono prodotte“.

Il rapporto con la figlia e il presunto flirt con Valeria Marini

In merito al presunto flirt con Valeria Marini, il cantante sottolinea: “Io le voglio molto bene, lei era talmente tanto su un altro pianeta che io non esistevo proprio… Io sono un uomo elegante, non si parla di queste cose qua in pubblico“. Infine, parla della malattia della figlia, che ha confessato, qualche anno, di avere un tumore. A tal proposito, Jovanotti afferma: “Ho cercato di tirare fuori tutta la forza che avevo per essere un punto solido al suo fianco“.

Durante l’ultima puntata stagionale di Belve, in onda il 17 dicembre, è dato spazio a Vittorio Feltri. Il giornalista, negli ultimi mesi, è finito spesso al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni e titoli da lui scritti.

Belve ultima puntata, Taylor Mega e il flirt con Fedez

Infine, durante l’ultima puntata di Belve c’è Taylor Mega. L’influencer, su domanda specifica della padrona di casa, parla di Fedez: “Ho avuto un flirt con lui quando era ancora sposato? Sì, anche se ognuno si faceva i fatti propri. Ho partecipato al dissing contro Tony Effe non per gelosia od altro, ma solo perché volevo togliermi dei sassolini dalle scarpe. Entrambi a Sanremo? Siamo alla frutta, uno fa delle canzoni belle, ma l’altro non sa cantare. I nomi? Non li faccio, ognuno intende ciò che vuole“.