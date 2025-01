Ascolti tv 6 12 gennaio: domina Rai 1, esordio ottimo per C’è posta per te il sabato

Un dominio di Rai 1, fatta eccezione per il sabato, ancora in mano a Maria De Filippi. Potrebbe essere riassunta così, dal punto di vista degli ascolti tv, la settimana dal 6 al 12 gennaio.

Ascolti tv 6 12 gennaio, Rai 1 batte Canale 5

Numerose le novità di programmazione nella settimana dal 6 al 12 gennaio. Dal punto di vista degli ascolti, analizzando esclusivamente le reti ammiraglia, ovvero Rai 1 e Canale 5, emerge un chiaro dominio della prima sulla seconda.

Il 6 gennaio, la finale di Supercoppa Italiana su Mediaset intrattiene 7,4 milioni di spettatori con il 32,6% di share, sconfiggendo l’ottimo Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia che, invece, tiene compagnia a 6,2 milioni di telespettatori, con il 33,2%. Martedì e mercoledì ha la meglio la serie evento Leopardi Il poeta dell’Infinito, che convince rispettivamente 4,1 e 3,6 milioni di persone con il 24,1% e il 20,5%. Niente da fare per le concorrenti Amore e Vendetta Zorro e il GF, fermi a 2,1 e 2,6 milioni di spettatori con il 13,7% e il 19,8%.

Ottima, il giovedì, la ripartenza di Un passo dal cielo che con il 23,7% sconfigge Tolo Tolo, fermo all’11% di share. Il venerdì, la novità Dalla strada al palco, all’esordio su Rai 1, ha la meglio su Io Canto Senior: 19% di share e 3 milioni di spettatori contro 2,2 milioni di italiani e il 15,8%. Il sabato, il ritorno di C’è posta per te sconfigge Ora e mai più. De Filippi intrattiene 4,8 milioni di persone con il 31,3%, mentre Liorni tiene compagnia a 2,7 milioni di spettatori con il 18,1%. Infine, la domenica, Mina Settembre appassiona 4,6 milioni di persone con il 25,9%, lasciando a Tradimento le briciole, essendo ferma a 2 milioni con il 12,1%.

Le altre reti

Per quanto riguarda gli ascolti tv prime time dal 6 al 12 gennaio delle altre reti, sono da citare gli ottimi dati di Italia 1. Attacco al potere 2, il martedì, riceve 1,3 milioni di spettatori con il 7%. Il giorno seguente, la rete Mediaset ha migliorato ulteriormente il dato Auditel con Mamma ho riperso l’aereo, pellicola cult che tiene compagnia a 1,6 milioni di persone con l’8,7%. Il venerdì, molto bene Quarto Grado, che con l’8,2% è la terza rete più vista della serata. La domenica, Le Iene sono premiate con il 10,3% di share.

Fra le note negative spicca Chissà chi è. Il game di Amadeus, anche in prima serata, intrattiene solamente 435 mila persone con il 2,4% di share. Malissimo anche Far West: il talk di Sottile, al ritorno in programmazione, informa solo 536 mila persone con il 3,2% di share.

Ascolti tv 6 12 gennaio, record Affari Tuoi

Per quanto riguarda gli ascolti tv delle altre fasce orarie, il game Affari Tuoi continua a racimolare record. Il game di De Martino, sia martedì che mercoledì, supera il 30% di share, appassionando oltre 6 milioni di italiani. Arbore, con Come ridevamo, format di seconda serata di Rai 2, diverte più di 500 mila persone con il 5,6% di share. Da segnalare, infine, il record di Linea Verde su Rai 1, che appassiona quasi 3,4 milioni di persone con il 25,5%.