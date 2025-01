Ascolti tv, Dalla strada al palco supera, in scioltezza, Io Canto Senior: i dati e le analisi

La prima vera sfida Auditel del venerdì sera del 2025 fra Rai 1 e Canale 5 è vinta, in maniera agevole, dalla rete ammiraglia della TV di Stato. Gli ascolti di venerdì 10 gennaio, infatti, premiano Dalla strada al palco, che supera in maniera agevole la concorrenza di Io Canto Senior.

Dalla strada al palco Io Canto Senior, i dati

In attesa dei dati della Total Audience, che come è noto vengono divulgati solo dalle ore 16:00 di pomeriggio e che analizzano l’impatto degli show sulle piattaforme digitali, Rai 1 può senz’altro festeggiare. Il risultato era tutt’altro che scontato, essendo il confronto negli ascolti tv di venerdì 10 gennaio inedito.

Da una parte, infatti, c’era il debuttante Dalla strada al palco, per la prima volta visibile sulla rete ammiraglia e che, per l’occasione, ha avuto vari cambiamenti, a partire dall’arrivo come conduttrice di Bianca Guaccero. Sulla rete concorrente, invece, c’era Gerry Scotti con Io Canto Senior, ennesimo spin off di Io Canto, questa volta dedicato agli artisti over 45 anni.

Nek e Guaccero, chiudendo circa 40 minuti prima rispetto alla concorrenza, hanno interessato poco più di 3 milioni di telespettatori, per una share del 19%. Decisamente più scarso il risultato di Scotti, che con il talent musicale si ferma a 2,2 milioni di persone e una share del 15,8%.

Cosa è successo su Rai 1

Nella prima puntata di Dalla strada al palco, che al debutto su Rai 1 ha avuto la meglio negli ascolti su Io Canto Senior, si sono esibiti vari concorrenti, giudicati, oltre che dal pubblico in studio, dai passanti importanti Al Bano e Biagio Izzo. Il voto combinato ha premiato Antonio Nicolosi e Pierpaolo Foti. Il primo è un tenore che ha ricevuto una standing ovation per la sua performance sulle note di Nessun dorma. Il secondo è un violinista che ha presentato una rivisitazione della celebre Inverno di Antonio Vivaldi.

Al Bano e Biagio Izzo, al termine della puntata, hanno avuto la possibilità di ripescare una delle eliminate, mandandola in finale. La scelta è ricaduta su Giorgina, 22enne che, dopo aver perso l’udito, interpreta con i segni LIS i brani dei suoi artisti preferiti.

Dalla strada al palco Io Canto Senior, due eliminate dal talent Mediaset

Per quello che concerne Io Canto Senior, invece, Gerry Scotti ha accolto sul palco una serie di artisti over 45 anni, giudicati da Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi, Claudio Amendola ed Orietta Berti. Al loro fianco, i concorrenti possono contare sul sostengo dei tutor Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Lola Ponce e Cristina Scuccia. Al termine di tutte le performance, il pubblico in studio e i giudici hanno eliminato Michela Ricoveri e Rosanna Cestaro.