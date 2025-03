Ascolti tv settimana 3 9 marzo: bene Imma Tataranni e Stasera tutto è possibile, male Fallaci e GF

Di seguito analizziamo gli ascolti tv registrati nella settimana da lunedì 3 a domenica 9 marzo. Faticano, a tal proposito, alcuni titoli di Rai 1, fra tutti Miss Fallaci.

Ascolti tv 3 9 marzo, i dati di Rai 1

Su Rai 1, la settimana è iniziata lunedì 3 marzo, quando Belcanto ha registrato un dato in crescita, toccando i 3,6 milioni di telespettatori con il 20,8% di share. Il giorno seguente, invece, brutto risultato per Miss Fallaci, fiction con Miriam Leone. Il terzo appuntamento si è fermato al 13,3% di share, con 2,3 milioni di spettatori.

Malissimo, il mercoledì, il film The Fabelmans, che raggiunge 1,3 milioni di persone con solamente l’8,5% di share. Giovedì, solito bel risultato per Che Dio ci aiuti, che nonostante un calo intrattiene comunque 3,6 milioni di persone con il 20,6%. Il venerdì è ottima la performance di Antonella Clerici con The Voice Senior, che ottiene il 23,3% con 3,7 milioni di telespettatori. Il sabato, lo Speciale dedicato a Sanremo de L’Eredità raggiunge il 15,5% con 2,2 milioni di telespettatori. Infine, domenica, Imma Tataranni 4 appassiona 4,3 milioni di spettatori con il 24,3%.

Ancora basso il GF

Su Canale 5, lunedì 3 e giovedì 6 marzo continua a faticare (e non poco) il Grande Fratello. Il reality guidato da Alfonso Signorini, oramai alle battute finali, riceve rispettivamente il 16,1% e il 15,4% di share. In particolare, il lunedì ha tenuto incollati davanti agli schermi 2 milioni di persone, mentre il giovedì tale dato è calato a quota 1,9. Il martedì, il film Mission Impossible Dead Reckoning porta a casa l’11,7% di share con 1,7 milioni di spettatori.

L’esordio de Lo Show dei Record, il mercoledì, vince la serata con il 14,9% di share e con 2,1 milioni di spettatori. Le onde del passato, il venerdì, appassiona 2,2 milioni di spettatori con il 13,5%. Sempre ottimo C’è posta per te del sabato: Maria De Filippi, seppur in calo, ottiene il 28,2% con 3,8 milioni di italiani intrattenuti. Infine, la domenica, Tradimento ottiene il 13,1% di share con 2,1 milioni di telespettatori.

Ascolti tv 3 9 marzo, bene Rai 2

Per ciò che concerne le altre reti, gli ascolti dal 3 al 9 marzo premiano Rai 2. La seconda rete della TV di Stato può festeggiare per i risultati di Stasera tutto è possibile (al 14,7% con 2,1 milioni di spettatori) e Rocco Schiavone (al 9,7% di share con 1,7 milioni di spettatori). Male, invece, Detectives, fermo al 2,5% il giovedì. Male, su Rete 4, i talk Zona Bianca ed È sempre Cartabianca, che rispettivamente la domenica e il martedì ricevono il 3,9% e il 4,7%. Ottimo, infine, il risultato de Le Iene su Italia 1, che sia il martedì che la domenica superano la soglia del 10% di share.