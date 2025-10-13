Una settimana ricca di dati molto interessanti quella dal 6 al 12 ottobre per gli ascolti tv. Fra certezze, programmi in risalita e bruschi cali, non sono mancate le sorprese.

Ascolti tv 6 12 ottobre, il risultato di Canale 5

Analizzando il prime time di Canale 5, la settimana è partita, il 6 ottobre, con il brusco calo del Grande Fratello. Il reality di Simona Ventura, nel secondo appuntamento stagionale, ha tenuto compagnia ad appena 2 milioni di telespettatori, con una share del 15,5%. Il finale di Buongiorno Mamma 3 si ferma al 16,2% di share con 2,3 milioni di spettatori. Altro calo si registra il mercoledì, questa volta per Io Canto Family di Michelle Hunziker, al 15,2% con 2 milioni e 100 mila italiani intrattenuti.

Ascolti sempre stabili, seppur non eccezionali, per le soap. La Notte nel Cuore, il giovedì ed il venerdì, è al 15,9% ed al 14,9%. Più basso, invece, Tradimento del venerdì, al 15,1%. Infine, risultato eccellente per Tu Si Que Vales: lo show del sabato sera non ha risentito per nulla della concorrenza della Nazionale di calcio e di Ballando con le stelle, sfiorando i 4 milioni di telespettatori con il 27,5% di share.

I risultati di Rai 1

Migliori gli ascolti tv registrati dal 6 al 12 ottobre per quel che riguarda la prima serata di Rai 1. La nuova puntata di Blanca 3 si conferma una delle fiction più seguite del momento, con 3 milioni ed 800 mila spettatori ed il 23,8%. Le repliche de Il Commissario Montalbano, il martedì ed il mercoledì, garantiscono alla rete la vittoria contro la concorrenza, ottenendo rispettivamente il 20,3% ed il 20,7%. Il 18,6% è il risultato de La Ricetta della Felicità, che il giovedì sfiora i 3 milioni di spettatori. Tale e Quale Show, il venerdì, sfonda il muro del 20% di share, ottenendo il 20,5%.

Il sabato, Estonia-Italia è vista da 6 milioni e mezzo di persone con il 36,5% di share. Dalle 22:55 all’01:51 di notte, Ballando con le stelle, nonostante la tarda ora di messa in onda, ottiene un ottimo 24,1% di share con poco più di 2 milioni di spettatori. Infine, la domenica, Balene Amiche per sempre, nel finale di stagione, ottiene il dato Auditel più alto, registrando il 20,2% con 3 milioni e 100 mila spettatori.

Ascolti tv 6 12 ottobre, le altre reti

Passando in rassegna i prime time delle altre reti, in grande difficoltà Rai 2. Il lunedì, Boss in incognito si ferma al 4,8% (superato da La7, le tre reti generaliste Mediaset e da Rai 3) ed ancora peggio fa, il giorno dopo, Freeze, al 3,5%. Occhi di gatto del mercoledì, 65-Fuga dalla Terra il venerdì ed NCIS della domenica non raggiungono il 3%. Unico risultato buono è quello di Ore 14 Sera, al 6,6%. Rimanendo in casa Rai, è disastrosa la serata evento Attenti al Libro: il giovedì, il format si ferma all’1,7%.

Spostando l’attenzione su Italia 1, il 12 ottobre si registra un interessante aumento per Le Iene, che raggiunge l’11,6%. Ulteriore aumento, infine, per DìMartedì, leader nell’informazione con poco meno di un milione e mezzo di spettatori ed il 9,8%.