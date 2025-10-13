Sognando il signor Darcy (titolo originale: Mr. Darcy’s Dream) è un film TV sentimentale e fantastico del 2024, diretto da Clare Niederpruem. La pellicola, trasmessa su Rai Premium all’interno del ciclo “Nel segno dell’amore”, è un delizioso e moderno omaggio al capolavoro di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, arricchito da un tocco di magia, ironia e riflessione sul rapporto tra amore ideale e realtà.

Regia, produzione e protagonisti del film Sognando il signor Darcy

Clare Niederpruem firma la regia, su una sceneggiatura di Brittany Wiscombe. La produzione è curata da Silver Peak Productions e Candlelight Media Group, con sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali sono:

Eliza Bennett interpreta Harriet Goodson.

interpreta Harriet Goodson. Nicholas Bishop nel ruolo dell’iconico Mr. Darcy.

nel ruolo dell’iconico Mr. Darcy. Completano il cast Nell Barlow, Catherine Hannay e Grace Hogg-Robinson.

Dove è stato girato?

Per garantire la massima fedeltà visiva, la produzione ha girato il film interamente nel Regno Unito, tra le città di Bath, Wiltshire e Bristol. Le location, che includono magnifiche residenze georgiane, giardini storici, biblioteche d’epoca e pittoreschi villaggi inglesi, non sono un semplice sfondo, ma un elemento cruciale per ricreare fedelmente l’atmosfera del mondo austeniano. Anche i costumi e le scenografie sono stati realizzati con grande attenzione ai dettagli storici.

Trama del film Sognando il signor Darcy

Harriet Goodson (Eliza Bennett) è una giovane bibliotecaria e aspirante scrittrice, la cui vita è profondamente influenzata dalla sua ossessione per i romanzi di Jane Austen. Delusa dalle sue esperienze sentimentali, è fermamente convinta che nessun uomo moderno possa eguagliare il fascino, l’integrità e il romanticismo del suo ideale letterario: il signor Darcy. Una sera, dopo l’ennesimo appuntamento disastroso, esprime il desiderio di poter vivere in un mondo diverso. Di conseguenza, si ritrova magicamente trasportata nel mondo del suo romanzo preferito, Orgoglio e Pregiudizio.

Inizialmente, Harriet si ritrova a vestire i panni di un nuovo personaggio: la cugina americana dei Bennet. Pertanto, inizia a vivere in prima persona la vita che ha sempre sognato, tra balli sfarzosi, rigide convenzioni sociali e dialoghi pungenti. Incontra così Elizabeth, Jane, Bingley e, naturalmente, il suo amato Darcy (Nicholas Bishop). Tuttavia, man mano che si addentra nella storia, scopre che anche l’amore ideale non è privo di difetti e che la realtà del XIX secolo è molto più complessa di come l’aveva immaginata. Allo stesso tempo, il suo viaggio si trasforma in un inaspettato percorso di crescita, in cui impara a distinguere tra il sogno romantico e la realtà dell’amore.

Spoiler finale

Nel finale, Harriet si innamora perdutamente di Darcy, ma si rende anche conto che il vero amore non è quello perfetto e idealizzato dei romanzi, ma un sentimento complesso e imperfetto. Dopo aver aiutato Elizabeth e Darcy a superare le loro incomprensioni, capisce che il suo posto non è in quel mondo. In un momento catartico, esprime il desiderio di tornare a casa. Di conseguenza, si risveglia nel presente con una nuova e matura consapevolezza. Finalmente libera dall’ossessione per un ideale irraggiungibile, decide di dare una possibilità a Ethan, il ragazzo gentile e reale che aveva sempre respinto. Il film si chiude con Harriet che inizia a scrivere il suo primo romanzo, ispirato alla sua incredibile esperienza, e con un bacio appassionato sotto la pioggia con Ethan, un gesto che suggella il suo definitivo e felice ritorno alla realtà.

Cast completo del film Sognando il signor Darcy

Il cast riunisce attori britannici e americani, perfetti per interpretare ruoli romantici e ironici, con un forte richiamo al mondo letterario di Jane Austen.