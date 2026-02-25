Martedì 24 febbraio si è svolta la prima serata di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo gli ascolti. La kermesse, nell’esordio, ha subito un forte calo rispetto allo scorso anno.

Sanremo 2026 ascolti prima serata, il dettaglio nell’Auditel

La prima serata di Sanremo 2026, dunque, ha tenuto compagnia ad una media di circa 9 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 57,7%. In particolare, nell’anteprima Sanremo Start, allungata rispetto all’anno scorso fino alle 21:37 circa probabilmente per evitare la sovrapposizione del Festival vero e proprio con La Ruota della Fortuna, ha tenuto compagnia a 12 milioni ed 818 mila spettatori, con il 50,9% di share.

La prima parte di Sanremo, fino alle 23:34, riceve il 57,5% di share con 12 milioni e 771 mila spettatori. La seconda ed ultima parte, infine, tocca il 58,2% di share, con appena 5 milioni ed 846 mila persone tenute davanti allo schermo.

Sanremo 2026 ascolti prima serata, il confronto con lo scorso anno

Gli ascolti di Sanremo 2026 sono nettamente inferiori rispetto a quelli del passato. Lo scorso anno, infatti, Carlo Conti ha tenuto compagnia ad una media di 12 milioni e 630 mila telespettatori, con una share del 65,3%.

In particolare, nella prima parte aveva tenuto compagnia a 16 milioni e 200 mila spettatori, con il 63,7% di share. Nella seconda, con chiusura all’01:20 di notte, dunque in un orario molto simile a quello di ieri, il programma aveva appassionato 8 milioni e 300 mila spettatori con il 69,3%.

In un anno, dunque, il Festival di Sanremo ha perso circa 3 milioni di spettatori ed il 7% di share.

I dati del passato

Sanremo 2026, nella prima serata, si è dovuto confrontare, nell’access prime time, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, che su Canale 5, nonostante la c0ntrapposizione con il Festival, ha comunque tenuto compagnia a più di 3 milioni e 700 mila spettatori, con il 14,4% di share.

Per Carlo Conti, gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026 sono nettamente più bassi anche rispetto alle ultime edizioni firmate da Amadeus e Fiorello. Era dal 2022, infatti, che la prima serata della kermesse non scendeva sotto il 60% di share. All’epoca, la manifestazione canora aveva tenuto compagnia, nella prima e seconda parte, 13 milioni ed 800 mila spettatori e 6 milioni e 412 mila persone, con una share rispettivamente del 54,5% e del 55,4%.

Il DopoFestival, con rivelazione effettuata per circa mezz’ora, sino alle o2:00, ha informato 2 milioni e 100 mila persone con il 52,3% di share. Anche in questo caso, si tratta di un calo: lo scorso anno, il programma guidato da Alessandro Cattelan aveva ricevuto 2 milioni e mezzo di spettatori, con una share pari al 55,6%.