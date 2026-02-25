Mercoledì 25 febbraio si svolge la terza conferenza stampa di Sanremo 2026, che seguiremo come sempre insieme, in diretta, dalle 12:00. Durante l’incontro di oggi dovrebbero partecipare i co-conduttori della seconda serata, ovvero Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Al direttore artistico Carlo Conti ed al Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore spetta il compito di commentare il forte calo negli ascolti che si è avuto nel debutto. Al Vicedirettore Claudio Fasulo, invece, è assegnato il compito di snocciolare i dettagli della serata.