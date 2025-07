Travel: Azerion svela i trend per il 2025, tra eco-turismo e viaggi in solitaria

Il comparto travel è ufficialmente ripartito. Dopo anni segnati dalle restrizioni e dall’incertezza legata alla pandemia di Covid, il settore dei viaggi cambia abbraccia nuovi trend, trainato da nuove abitudini, sensibilità emergenti e una voglia diffusa di scoperta e libertà. A svelarlo è il report “Azerion Insights Travel 2025”, che analizza le ricerche online degli utenti e individua i principali trend che influenzeranno il modo di viaggiare nei prossimi mesi, disegnando un settore sempre più personalizzato, consapevole e orientato al valore dell’esperienza.

Dagli USA al turismo eco-sostenibile

Una delle tendenze più interessanti riguarda il peso degli eventi geopolitici sulle scelte di viaggio. L’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, per esempio, sta già avendo un impatto concreto: secondo i dati elaborati da Azerion, l’interesse degli italiani verso destinazioni americane come New York o i parchi nazionali è in calo. Al contempo, stanno emergendo mete alternative e meno convenzionali, come Cambogia, Bolivia, Giappone e Cina, che registrano crescite a tre cifre nelle ricerche online.

Un altro trend in forte crescita è quello del turismo sostenibile. Ma con una novità: oggi l’eco-turismo non è più visto come un’opzione spartana o alternativa, bensì come un’esperienza di alto livello. Resort ecosostenibili, ritiri di yoga immersi nella natura e vacanze a basso impatto ambientale stanno diventando parte dell’offerta “luxury”, ricercata da chi desidera unire benessere personale e rispetto per l’ambiente.

Infine, aumenta anche il numero di persone che scelgono di viaggiare da sole. Spinti dal desiderio di vivere un’esperienza autentica, senza compromessi, sempre più italiani – in particolare donne – affermano di voler fare almeno un viaggio in solitaria. Oltre il 60% degli intervistati si dice interessato a partire da solo nel 2025, alla ricerca di libertà, crescita personale e nuove connessioni umane.

I nuovi profili del viaggiatore moderno

Il report di Azerion individua anche tre principali categorie di viaggiatori:

Aspiring Adventurers: giovani, dinamici e sempre alla ricerca di esperienze autentiche, come viaggi zaino in spalla, trekking o tour culturali. Prediligono destinazioni come Asia, Marocco e Perù, e viaggiano spesso in primavera.

Family Travellers: famiglie con bambini, alla ricerca di vacanze semplici, divertenti e ben organizzate. Le mete preferite includono Sicilia, Egitto e Algarve, con una predilezione per city break e vacanze al mare.