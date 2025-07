Lunedì 14 luglio è in onda la seconda puntata del Cornetto Battiti Live 2025. La rassegna musicale, come di consueto, è visibile nel prime time di Canale 5.

Cornetto Battiti Live 2025 seconda puntata, al via la rubrica quotidiana guidata da Nicolò De Devitiis

Al timone della seconda puntata del Cornetto Battiti Live 2025 torna Ilary Blasi. Al suo fianco, anche questa settimana, è presente Alvin. L’inviato, chiamato ad effettuare interviste al pubblico in piazza ed agli artisti protagonisti, è la iena Nicolò De Devitiis.

Proprio quest’ultimo, a partire dal 14 luglio e dal lunedì al venerdì, guida, tutti i pomeriggi dalle 14:40 su Italia 1, la rubrica Cornetto Extra Battiti. Tale rubrica quotidiana, in onda fino al termine dell’edizione dello show, racconta il backstage dell’evento e riprende i momenti di svago dei cantanti.

Le località al centro delle esibizioni on the road

La seconda puntata di Battiti Live, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. La regia della kermesse musicale è curata da Luigi Antonini.

Tutte le puntate del Cornetto Battiti Live sono ambientate nella suggestiva piazza di Molfetta, nei pressi della Banchina Seminario, a pochissima distanza dal mare. Durante la serata, tuttavia, sono protagoniste anche altre località rinomate della Puglia, che accolgono alcuni artisti per le cosiddette esibizioni on the road. Le telecamere Mediaset, in occasione della seconda puntata, sono a Trani e Giovinazzo.

Ad accompagnare le performance musicali dei cantanti vi è il folto corpo di ballo, formato, fra gli altri, da numerosi danzatori provenienti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Cornetto Battiti Live 2025 seconda puntata, il cast

Sono numerosi gli artisti che salgono sul palco di Molfetta durante la seconda puntata del Cornetto Battiti Live. Vi sono, in primis, alcuni dei dominatori delle classifiche estive, come Alfa, Annalisa, Tananai e i The Kolors, autori rispettivamente di A me mi piace, Maschio, Bella Madonnina e Pronto come va.

Attesi Fedez e Clara, che con l’arrivo della bella stagione hanno lanciato il brano Scelte stupide. Spazio ad Olly, vincitore del Festival di Sanremo, oltre che a Benji & Fede, Emis Killa, Riki con Lorella Cuccarini, Boomdabash, Ermal Meta, Loredana Bertè e Baby K. Nella scaletta della serata spiccano anche Serena Brancale, Capo Plaza, Gaia, Gabry Ponte ed Antonia, finalista dell’ultima edizione di Amici. Infine, ci sono i Planet Funk, gruppo italiano che da anni è un punto di riferimento per la musica elettronica.