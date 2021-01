I Miserabili su Rai 3 – trama, cast, finale

La miniserie I Miserabili viene riproposta su Rai 3 in prima serata. E’ tratta dal romanzo omonimo di Victor Hugo.

I Miserabili Rai3 – cast, puntate, regia, protagonisti

I Miserabili, rappresenta il grande evento televisivo prodotto da BBC nel 2018. Il titolo originale è Les Misérables come il romanzo omonimo di Victor Hugo da cui è tratto. La serie era stata proposta a dicembre del 2019 in tre puntate a partire da domenica 29 dicembre in prime time su Rai 3 Le altre erano andate in onda lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio.

La riproposizione, adesso, è in due appuntamenti. La regia è di Tom Shankland.

Questa nuova versione televisiva è fedele al romanzo. La storia si svolge nei bassi strati della società francese dell’Ottocento. Il protagonista è Jean Valjean (Dominic West), un detenuto redento che ha scontato la sua pena ma si troverà sempre a fare i conti con il suo passato. Il ruolo di Jean Valjean, al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012.

A perseguitarlo senza tregua è l’irremovibile ispettore Javert, (David Oyelowo). Personaggio femminile importante è anche la madre giovane e disperata, Fantine, (Lily Collins) costretta dalla povertà in cui si trova, a lasciare la figlia e a diventare una prostituta per mantenersi.

Presenti anche Adeel Akhtar e Olivia Colman che interpretano i ruoli rispettivamente di Mr. e Mrs. Thénardier, una coppia di proprietari della locanda e tutori di Cosette.

I Miserabili Rai 3 – trama del romanzo

La trama ha come protagonista Jean Valjean scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati. Era condannato inizialmente a soli cinque anni per aver rubato del pane. L’uomo era stato spinto dal bisogno dovendo provvedere alla sorella ed ai figli.

Una volta fuori dal carcere, all’età di 46 anni, prova a ricostruirsi una vita nella Francia dell’inizio del diciannovesimo secolo. Ma tutti lo allontanano per il suo stato di ex galeotto e il passaporto giallo che è costretto a portare con sè ed a mostrare.

Questa situazione e la persecuzione dell’ispettore Javert lo spingono nuovamente a rubare nella casa del vescovo Myriel. Il religioso lo redime e gli regala i candelieri d’argento grazie ai quali può cominciare una nuova vita.

Anni dopo Valjean, con una nuova identità, incontra Fantine che, in punto di morte, gli affida la figlia Cosette di pochi anni. Valjean si rifugia nella capitale con Cosetta che cresce come se fosse suo padre. Qui è coinvolto nell’insurrezione repubblicana di Parigi del giugno 1832 per salvare il giovane di cui Cosetta è innamorata.

Dove è girata la serie

Girata in Belgio e nella Francia del Nord, la serie è il più recente adattamento dell’omonimo romanzo dello scrittore francese Victor Hugo. É andata in onda lo scorso giugno 2028 sulla BBC con grande successo di pubblico

La sceneggiatura è scritta da Andrew Davies, già noto alla BBC per gli adattamenti di Guerra e Pace ed Orgoglio e Pregiudizio.

A differenza della versione cinematografica, Les Misérables non avrà le canzoni del musical originale.