Questa sera, 5 gennaio 2021, Real Time ha trasmesso in diretta le prime due puntate della nuova edizione del programma Il salone delle meraviglie 4. Il ritorno del reality celebra l’apertura del nuovo coiffeur pour dame di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style. Il parrucchiere è diventato famoso nel 2019 in seguito alla prima edizione del programma, ambientata nel primo negozio di Federico ad Anzio.

Da allora, Federico ha proposto acconciature sempre più elaborate e singolari. E si è preso cura anche dei capelli anche a numerosi Vip e personalità provenienti dal mondo dello spettacolo.

La quarta edizione iniziata oggi è composta da 20 puntate, trasmesse due al giorno, ogni martedì in seconda serata. Roberta, la Contessa Tatiana, Alessia, Miriam e Patty, sono alcune delle clienti previste per la nuova edizione. Noi vi abbiamo già anticipato i contenuti delle puntate a questo indirizzo.

Potete recuperare gli appuntamenti andati in onda sul sito in streaming gratuito Dplay.

Il salone delle meraviglie 4 diretta 5 gennaio, la prima puntata ad Anzio

La prima puntata della nuova edizione inizia mostrando Federico entusiasta per la sua nuova auto. Il cui stile, ovviamente, rispecchia il suo amore per l’oro: l’auto è infatti interamente ricoperta di glitter dorato.

Poi, Federico entra nel suo salone ad Anzio, in attesa dell’apertura del suo nuovo centro alla Rinascente di Roma. Weida è la nuova receptionist di Anzio; sostituisce Claudia, che diventa store manager del salone alla Rinascente. I clienti iniziano ad arrivare, e subito Federico li intrattiene. Julia è il nome della prima arrivata della giornata. Vorrebbe un completo restyling della sua pettinatura. In seguito arriva Terry, diminutivo di Teresa. Viene direttamente dalla Svizzera, ma è calabrese.

Altre clienti sono preoccupate che l’apertura del salone della Rinascente possa allontanare Federico da Anzio. Ma lui le rassicura: Anzio “è la mia perla” afferma “non l’abbandonerò”.

Nel frattempo, Federico capisce perché Weida pensava di aver già visto Terry: assomiglia molto a una cliente abituale dello studio: Alessia. Intanto, il momento dell’apertura del nuovo salone a Roma si avvicina, e Federico è molto emozionato. Weida si impegna molto per il suo primo giorno nel salone. A fine giornata, Federico è soddisfatto del lavoro di Weida; ma le chiede di impegnarsi più duramente anche quando lui non sarà presente nel centro.

La puntata si conclude con l’inaugurazione del salone alla Rinascente di Roma. Per l’occasione solo pochi ospiti sono stati soddisfatti, e diversi videomaker e fotografi sono presenti per celebrare la giornata. Molti anche gli ospiti VIP: Valeria Marini, Tina Cipollari, Sabrina Ghio.

La seconda puntata: finalmente alla Rinascente di Roma

Il coiffeur pour dame di Roma è ufficialmente aperto. Federico e Claudia fanno colazione insieme prima di iniziare la giornata. Nel frattempo, anche Weida e il suo ragazzo ad Anzio fanno colazione prima di aprire il salone di Anzio. Federico si raccomanda con i propri collaboratori: “Il dettaglio è quello che fa la differenza. Non sottovalutatelo mai” esclama.

La prima cliente della mattinata a Roma si chiama Roberta. Ha provato a farsi la tinta da sola, ma il risultato non la soddisfa, così, ha chiesto aiuto a Federico. In seguito, entrano nel centro anche due sorelle: Lina e Rica. “Facci giovani, che dobbiamo conquistare un uomo” intimano le due signore di 78 e 77 anni a Federico. Nel frattempo, la cliente Roberta è entusiasta di trovarsi nel nuovo centro, e chiede ripetutamente a Federico di farsi “un selfie” con lei.

Il lavoro è tanto sia a Roma che ad Anzio. Al punto che Weida, ancora inesperta, chiama Claudia per chiederle qualche consiglio. “Stai tranquilla, anche i ragazzi ti aiutano” dice Claudia a Weida. Ma poi taglia corto: la nuova receptionist di Anzio deve cavarsela da sola. In soccorso della ragazza interviene una collaboratrice di Federico. Con il suon aiuto, Weida riprende in mano le redini del locale.

Nel frattempo, Federico adopera una tecnica di sua invenzione per fare una tinta “regale” a una delle due sorelle: Rica. Le mette una corona in testa, che serve per separare le ciocche mentre Federico le tinge una ad una. “Le mie clienti devono sentirsi principesse” aggiunge.

A fine puntata tutte le clienti sono soddisfatte. Roberta riesce a farsi il tanto desiderato selfie con Federico, e le due sorelle hanno ricevuto due tagli personalizzati. Oltretutto, hanno girato con Federico un video su TicToc, sulle note della canzone inedita cantata proprio dal coiffeur di Anzio.