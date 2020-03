Il viaggio di Mario Tozzi prosegue nella puntata di sabato 7 marzo alle 21.45 su Rai3 con Sapiens. Sottotitolo: un solo pianeta. Si tratta della quarta puntata di un ciclo che complessivamente ne comprende otto. Sapiens rappresenta l’alternativa della terza rete agli show del sabato sera.

Sapiens puntata 7 marzo – Tozzi racconta le prime civiltà umane

Il geologo e ricercatore racconta, nella puntata del 7 marzo, la scoperta delle prime civiltà umane. Il viaggio di Tozzi si dipana attraverso le epoche della grande Storia, cioè dei grandi eventi fisici e geologici. Quegli eventi che, da milioni di anni, condizionano le attività dell’uomo.

La puntata racconta la nascita dell’universo, le prime forme di vita, la deriva dei continenti. Successivamente, Tozzi spiega la creazione di condizioni adatte alla nascita di aggregazioni umane sempre più complesse a partire da quelle primordiali avvenute in Mesopotamia.

In un percorso parallelo Mario Tozzi segue quegli stessi passaggi epocali esplorando una regione straordinaria e particolare come la Puglia. Qui è possibile toccare con mano e vedere riassunte la storia della terra e dell’umanità. Il percorso storico di Sapiens inizia nella notte di Castel del Monte (Andria) per spostarsi nella valle dei dinosauri ad Altamura, dove si osservano 25.000 impronte di un colossale “struscio” di dinosauri di 85 milioni di anni fa.

Sapiens – Mario Tozzi nella grotta di Lamalunga

Sempre da Altamura Mario Tozzi ci consegnerà delle immagini esclusive: in qualità di scienziato infatti, Mario Tozzi è il primo e unico conduttore tv a raggiungere il punto più profondo della Grotta di Lamalunga.

Qui si trova faccia a faccia con il Neanderthal di Altamura, il più antico scheletro completo esistente in Europa.

Le esplorazioni proseguono poi con il cosiddetto Pulo di Altamura, una voragine creata dall’erosione delle acque in un sottosuolo carsico.

Ci si trasferisce poi a Bisceglie alla scoperta del Dolmen della Chianca, alla cava di Bauxite di Otranto e all’arco di trionfo romano di Canosa. In questo luogo Tozzi racconta l’ingresso dell’umanità nell’era del ferro e la nascita dei primi grandi imperi.

Mario Tozzi prova, ancora una volta, a dare risposte chiare e semplici, seguendo quel processo originale e rigoroso d’indagine che solo la scienza può dare.

Il geologo con Sapiens – un solo pianeta, realizza un racconto rigoroso composto da indagini realizzate sul campo, documentari, schede e una grafica avvolgente e innovativa. Questi elementi portano lo spettatore all’interno dei fenomeni e dei significati.