Una storia da cantare diretta 7 marzo Omaggio Gianni Morandi ospiti brani

Sabato 7 marzo, in diretta dalle 21.25 su Rai 1, va in onda Una storia da cantare. Con la conduzione di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Dopo Mina ed Adriano Celentano, la trasmissione omaggia Gianni Morandi. Molti artisti del panorama musicale italiano ripropongono i suoi brani più celebri.

Una storia da cantare, come molti programmi, va in onda senza pubblico a causa del Coronavirus. I conduttori prima di iniziare, ricordano le regole fondamentali da rispettare, dettate dal Ministero della Salute.

La puntata di questa sera è dedicata a Gianni Morandi. I Pinguini tattici nucleari salgano sul palco per cantare Andavo a cento all’ora.

Nino Frassica invece avrebbe scritto la biografia di Gianni intitolato “Vita, opere e mani a Gianni Morandi”. Nomina alcuni suoi successi “Un ginocchio per te”, ” Sono indegno di te”, “C’era un ragazzo che come me amava Drupi e Sharon Stone”. Ricorda anche alcuni aspetti della sua vita, dal lavoro di ciabattino, al servizio militare, al matrimonio con Laura Efrikian.

Sale sul palco Piero Pelù, che canta una versione rock di Fatti mandare dalla mamma (a prendere il latte), anno 1962. Pelù e Morandi non hanno mai cantato insieme ma hanno giocato a calcio in squadre opposte.

Una storia da cantare diretta 7 marzo Le clip di Gianni Morandi

Anche Gianni Morandi vuole, a modo suo, partecipare alla trasmissione. Ha preparato varie clip in cui canta alcuni brani. Nel primo filmato canta In ginocchio da te.

Amii Stewart canta Grazie perché (1983). I due artisti in passato hanno duettato insieme. La collaborazione è nata perchè appartenevano alla stessa casa discografica, la RCA. Negli Anni Settanta poi frequentavano molto la televisione in quanto c’erano numerose trasmissioni musicali.

Marco Morandi, figlio di Gianni, in via eccezionale canta una canzone del padre, Un mondo d’amore (1967). E’ un ottimo musicista e durante i concerti non ha mai cantato canzoni di Gianni. Ogni qualvolta il pubblico le richiedere, lui si rifiuta perchè non vuole mettersi a confronto con il padre. Vuole essere considerato un artista a sé.

Enrico Ruggeri e i Nomadi invece si esibiscono in C’era un ragazzo che come me che amava i Beatles e i Rolling Stones (1966). La canzone narra della Guerra del Vietnam. La RCA decise di incidere la canzone nel lato B del 45 giri di Se non avessi più te. Il brano fu censurato dalla RAI perchè era impensabile criticare la politica estera di un paese amico. Ci fu anche un’interrogazione parlamentare.