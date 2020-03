Questa sera va in onda Questi fantasmi su Rai 3. Si tratta del secondo appuntamento, previsto per giovedì 19 marzo alle 21.20 sulla rete diretta da Silvia Calandrelli.

Questi fantasmi Rai 3 – trama generale

Torna il grande Teatro di Eduardo con Questi Fantasmi. Protagonista è Massimo Ranieri affiancato da Donatella Finocchiaro.

Il protagonista è Pasquale Lojacono (Massimo Ranieri) che, insieme alla moglie Maria (Donatella Finocchiaro), si trasferisce a vivere in un antico palazzo seicentesco. Secondo una diceria popolare su questo stabile circolano voci di presenze paranormali. Infatti sembra che sia popolato da fantasmi.

All’insaputa di Maria, Pasquale ha stabilito un accordo con il proprietario dell’immobile.

Potrà conservare la residenza se riuscirà a restituire all’edificio il suo buon nome, scacciando la pessima fama dell’edificio.

Deciso a non credere alle dicerie, Pasquale viene però suggestionato dai racconti di Raffaele (Ernesto Lama), portiere dell’edificio.

Un giorno, però, accade qualcosa di differente. Infatti Pasquale si imbatte in Alfredo (Gianfranco Iannuzzo), amante di sua moglie.

Ma si convince di avere incontrato un fantasma. Alfredo, con tutto il suo garbo e la sua scaltrezza, cerca di conquistare la fiducia di Pasquale. Vi riesce con una serie di regali.

Proprio grazie a queste attenzioni viene permesso al protagonista di iniziare una vita da benestante. Inoltre inizia a credere che il palazzo possa trasformarsi in una pensione.

Il finale della commedia

Nella parte finale della commedia Questi fantasmi i telespettatori si rendono conto che Maria, che non sopporta il rapporto tra i due.

Ed è sempre più intenzionata a lasciare il marito. Neanche l’intervento dei familiari di Pasquale, che lui considererà come altri fantasmi, riesce a salvare la situazione.

Si arriva così al punto che quando Alfredo tornerà con sua moglie, per il protagonista tutto cambia. Ad aiutare Pasquale nelle sue riflessioni ci sarà il professor Sant’Anna, personaggio utile allo sviluppo della vicende ma che non compare mai in scena.