Giovedì 19 marzo, in diretta dalle 21.25 su Rete 4, va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio.

Anche questa settimana il giornalista dedica la puntata all’emergenza Coronavirus.

Con l’aiuto di ospiti e di esperti, sia in studio che in collegamento, darà gli ultimi aggiornamenti sul numero dei decessi e dei contagiati. Si occupa anche delle ripercussioni che il fenomeno porterà in ambito sanitario ed economico.

Dritto e rovescio diretta 19 marzo Coronavirus ospiti collegamenti