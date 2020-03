Inizia, questa sera, lunedì 30 marzo Lessico civile con la conduzione di Massimo Recalcati. Psicoanalista, saggista e accademico italiano, Recalcati torna su Rai 3 in seconda serata, alle 23.30 sulla terza rete diretta da Silvia Calandrelli. Il programma è stato voluto dall’ex responsabile Stefano Coletta che aveva curato anche i precedenti appuntamenti. I titoli erano rispettivamente Lessico famigliare e Lessico amoroso.

Lessico civile 30 marzo – anticipazioni puntata Il confine

La prima puntata di Lessico civile ha per titolo Il confine e si occupa di un tema molto attuale ai giorni d’oggi. Massimo Recalcati esplora questo argomento facendo ricorso a citazioni cinematografiche, repertori, servizi filmati. Il fine è far comprendere quanto la pulsione securitaria sia insita nella psiche umana. Lo studioso, inoltre, vuole dimostrare come, in alcuni periodi della storia, questa pulsione si è spinta al punto da creare regimi totalitari.

Massimo Recalcati, a questo proposito sottolinea: Il nostro tempo è dominato da una inedita pulsione securitaria. Essa ha trasfigurato il concetto di confine da luogo di scambio e di transito a baluardo, argine, bastione. La patologia sociale contemporanea è ispirata da una passione profonda per il chiuso; la pulsione securitaria è una pulsione claustrofilica.

Inoltre nella puntata di questa sera, viene riportato un commento di Sigmund Freud.

Neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, Freud fu il fondatore della psicoanalisi,la più famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicologia.

Fu proprio lui ad avere una reazione interessante di fronte all’avanzata esponenziale del nazismo che lo costrinse all’esilio a Londra. Infatti non esitò a scrivere che gli esseri umani sono assetati di obbedienza.

Recalcati e la pulsione alla libertà

Ma nell’animo umano risiede un’altra pulsione di pari importanza. Si tratta del desiderio di libertà alimentato dal pensiero critico. Recalcati propone un approfondimento sul riconoscimento della paura verso il diverso e lo straniero.

Questo riconoscimento delle nostre pulsioni inconsce è il primo passo per rendere il confine permeabile. Il secondo passo è poter successivamente aprire le porte all’accoglienza e all’ospitalità.

Come già nelle edizioni precedenti, a concludere ogni puntata ci sono l’intervento di un ospite e il consueto dibattito con il pubblico.

Questa sera ospite della prima puntata è lo scrittore Erri De Luca.

Ogni puntata è fruibile anche su Rai3.