Le repliche di Montalbano non sono una novità neppure per il 2020. Il Commissario interpretato da Luca Zingaretti, viene riproposto frequentemente, anche più volte nel corso dello stesso anno. Nel 2019 è tornato sia in primavera che nell’autunno con due cicli cospicui di Tv movie in replica.

Montalbano 2020 repliche dal 30 marzo – questa sera L’altro capo del filo

Questa sera, lunedì 30 marzo su Rai1 viene riproposta la replica di L’altro capo del filo. La prima volta che il tv movie è andato in onda era lunedì 11 marzo 2019. L’appuntamento è alle 21.25.

Inizia così il primo ciclo di repliche del 2020 de Il Commissario Montalbano. Le indagini del poliziotto di Vigata terranno compagnia ai telespettatori fino a maggio inoltrato. Insieme al protagonista ci sono i personaggi storici della serie: Mimi Augello (Cesare Bocci) Fazio (Peppino Mazzotta) e Agatino Catarella (Angelo Russo). Nel ruolo di Livia, la storica fidanzata del poliziotto di Vigata, c’è Sonia Bergamasco.

Montalbano 2020 repliche – trama L’altro capo del filo

L’altro capo del filo è il film tv tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri diretto da Alberto Sironi, lo storico regista della serie fin dal 1999. In quell’anno, infatti, Salvo Montalbano arrivò per la prima volta in video. Su Rai 2, per poi traslocare sulla rete leader di viale Mazzini grazie al gradimento di pubblico ottenuto fin dalle prime puntate.

Montalbano e i suoi collaboratori devono affrontare un efferato caso di cronaca.

La signora Elena Biasini, proprietaria di una sartoria molto rinomata a Vigata, viene barbaramente uccisa proprio nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile: la signora era molto benvoluta e nessuno a Vigata ha mai avuto dubbi sulla sua moralità. Inoltre la donna era amica di Livia, la fidanzata di Montalbano.

Il commissario comincia a scavare nella vita della donna che si rivela sempre più misteriosa ma con aspetti anche straordinari. Montalbano dovrà afferrare “l’altro capo del filo” della sarta assassinata, per scoprire la drammatica realtà che si nasconde dietro una morte così violenta.

Mentre il poliziotto di Vigata realizza le sue indagini, in Sicilia si verificano molteplici sbarchi di migranti. Viene così affrontato anche il programma dell’accoglienza.

Gli altri protagonisti della puntata

Nel cast del tv movie di questa sera ci sono anche: Elena Radonicich, Ahmed, Hafiene, Eurydice El-ETr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri.

I Tv movie in replica

Ecco alcuni degli altri Tv movie in onda a partire dalla prossima settimana

Il 6 aprile è previsto Un diario del ’43, l’altro film tv proposto nel 2019.

Il 13 aprile si fa un salto indietro nel passato e si arriva al 2002 quando fu proposto Gatto e cardellino

Sette giorni dopo, il 20 aprile i telespettatori rivedono Il gioco delle tre carte. Siamo nel 2016, anno in cui fu proposto.

Il 27 aprile va in onda Le ali della sfinge che fu trasmesso la prima volta nel 2008.

Il 4 maggio Rai 1 trasmise Il campo del vasaio che arrivò in tv nel 2011

L’11 maggio è la volta di Una lama di luce in onda nel 2013.

Molti d questi tv movie sono stati riproposti in passato più volte.