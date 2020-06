Planets è la docuserie scientifica targata BBC che Rai 4 trasmette in prima visione assoluta dal 3 giugno. L’appuntamento è ogni mercoledì in seconda serata sulle rete diretta da Roberta Enni.

Planets docuserie Rai 4 racconta il sistema solare

Gli otto pianeti che compongono il Sistema Solare sono al centro del nuovo programma di informazione scientifica di Rai 4, canale 21 del digitale terrestre free di viale Mazzini.

Per quattro miliardi e mezzo di anni ciascuno dei pianeti ha intrapreso un viaggio incredibile, sorprendente e intriso di grande drammaticità. Utilizzando i dati delle ultime esplorazioni del sistema solare, questa serie rivela la bellezza e la grandezza inimmaginabili di otto pianeti di cui stiamo appena iniziando a capire le storie.

Cinque episodi da un’ora ciascuno che raccontano in modo semplice e accattivante la storia del Sistema Solare, attraverso l’uso di spettacolari effetti visivi che trasportano lo spettatore direttamente su questi mondi misteriosi.

Tutti gli episodi sono presentati dal professor Brian Edward Cox, fisico di fama mondiale e docente all’Università di Manchester.

Il docente attraverso i contributi di Planets mostra in che modo ogni pianeta è nato e si è trasformato nel tempo. Si sofferma su particolari eventi astrofisici, come le migrazioni planetarie, o su incredibili fenomeni naturali, come le magnifiche cascate perdute del misterioso Marte.

Il primo episodio

Ecco i contenuti di tutti e cinque gli episodi che compongono la docuserie di Rai 4.

Si inizia dai cosiddetti pianeti interni, Mercurio, Venere e la Terra. Nati insieme, hanno combattuto l’incredibile violenza del primo sistema solare nel tentativo di diventare pianeti stabili. Per un po’ di tempo, ognuno ha goduto di condizioni quasi simili alla terra. Eppure oggi Mercurio è un mondo arido e bruciato. Venere ha un’atmosfera asfissiante e Marte è un deserto ghiacciato. Solo sulla Terra persistono gli oceani e la vita. Per quale motivo? Ecco la spiegazione.

Le missioni spaziali più avanzate consentono di rivelare i momenti in cui il destino dei pianeti è cambiato. Mercurio fu protagonista di una collisione di inimmaginabile ferocia. Venere si scontrò in una battaglia con il sole. E Marte non fu in grado di sopravvivere.

Solo la Terra si è trovata abbastanza lontana dal sole perché la vita potesse resistere. Ma non può durare per sempre. Tra miliardi di anni il nostro mondo seguirà il destino dei suoi pianeti fratelli mentre il sole si espande per diventare un gigante rosso.

Gli altri episodi di Planets

Si prosegue, successivamente, con puntate monografiche. Il secondo episodio è dedicato al pianeta che più di ogni altro ha acceso l’immaginazione degli osservatori terrestri, il rosso Marte.

Poi arriva la storia del pianeta che più ha influenzato lo sviluppo di tutti gli altri, il gigante gassoso Giove.

Ecco nella quarta puntata, il “signore degli anelli” Saturno, per poi concludere con i due remoti “mondi di ghiaccio” Urano e Nettuno.