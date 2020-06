Mercoledì 3 giugno va in onda la terza e ultima puntata inedita di Cambio Moglie. L’appuntamento è sul canale Nove in prima serata alle 21.15. In questo ultimo capitolo della nuova stagione a scambiarsi i ruoli sono una famiglia numerosa e una coppia senza figli che ha sviluppato solo il rapporto a due.

Cambio moglie 3 giugno confronto tra le famiglie Sarcina e Evangelista

La famiglia Sarcino è originaria di Tor Bella Monaca a Roma. I due coniugi sono Venere, una mamma chioccia che provvede ad ogni necessità della famiglia, e Luca, marito affettuoso e romantico alla ricerca perenne di un momento di intimità con la moglie.

Venere e Luca hanno quattro figli: Kimberly, Kledy, Bryane e la piccola Tiffany.

A Pescara invece vivono Sabrina e Luca Evangelista. Sono una coppia che purtroppo non è riuscita ad avere figli. Lei è una donna indipendente, gira il mondo per viaggiare, lui fa il vocalist notturno, ama le faccende domestiche e adora coccolare la proprio amata.

Le due donne sono invitate a lasciare i propri appartamenti per sperimentare un’avventura che le cambierà per sempre.

Venere, finalmente senza dover badare alle vicende domestiche e famigliari, vive quasi una vacanza, coccolata e viziata da Luca. Grazie al marito di Sabrina, Venere ritrova anche il tempo per pensare a sé stessa e per comprendere meglio le richieste di attenzione del suo compagno.

Dall’altra parte Sabrina si trova letteralmente scaraventata in una situazione spesso ingestibile per il suo stile di vita. Improvvisamente si ritrova a pulire, cucinare, stirare, lavare i piatti e preoccuparsi delle attività dei quattro figli di casa. I ragazzi, come il padre non collaborano minimamente al mantenimento dell’appartamento. Sarà lei a dettare le nuove regole e a far capire a tutti come queste incombenze siano di competenza dell’intera famiglia e non solo di mamma Venere.

Al termine dell’esperimento sociale, le due coppie si riuniscono in un confronto serrato che darà adito a riflessioni profonde e a nuove consapevolezze.

Cambio Moglie dove vederlo

Cambio moglie è un programma prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Ed è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. La puntata è disponibile in anteprima su Dplay Plus dal 27 maggio e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play)