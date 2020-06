Pino Strabioli arriva alla conduzione di Il caffè di Rai 1 a partire da sabato 4 luglio. Accanto al padrone di casa c’è Roberta Ammendola giornalista della Testata Giornalistica Regionale. L’appuntamento è fissato, settimanalmente, al sabato, dalle 8.30 alle 9.30. Ma è destinato ad allungarsi dopo alcune settimane. Il Caffè di Rai 1 continua il suo percorso fino al 5 settembre.

Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo italiano, torna sulla prima rete di viale Mazzini dopo molti anni trascorsi a Rai 3 con programmi cult. Tra questi, ad esempio, Colpo di scena, E lasciatemi divertire in cui aveva riportato in tv Paolo Poli. Ha condotto UnoMattina Estate per alcune edizioni fino al 1998.

Il Caffè di Rai 1 Strabioli con Roberta Ammendola

Pino Strabioli con Il Caffè di Rai 1 è in video per un’ora con l’obiettivo di raccontare la vita culturale dell’Italia in un momento di difficoltà che, si spera, possa preludere al più presto, ad una totale ripresa. Con l’ausilio della collega Roberta Ammendola, ogni settimana, punta i riflettori su cinema, teatro, concerti, attività culturali come musei, mostre e tutto quanto fa capo al termine “Cultura”.

Insomma Il Caffè di Rai 1 vuole contribuire alla rinascita dello spettacolo italiano in tutti i settori.

Strabioli e Ammendola si occupano anche, e soprattutto, delle realtà culturali minori in tutti i settori. Dai piccoli festival provinciali che hanno un forte impatto sulle tradizioni locali, alle compagnie teatrali minori, si realizza un excursus a tutto campo per documentare come queste realtà stiano reagendo al periodo di stasi.

Insomma come sta reagendo la cultura made in Italy al post Covid? Ogni settimana, inoltre, i due conduttori hanno in studio, e in collegamento, ospiti finalizzati all’economia del programma. Personaggi che, attraverso le proprie testimonianze dirette, possano documentare le difficoltà a cui va incontro il settore e i risultati positivi che si sono raggiunti.

I due padroni di casa vogliono aprire una finestra sull’estate culturale degli italiani. Ma attraverso un linguaggio leggero, da intrattenimento che induce anche ad una riflessione. Senza mai appesantire gli argomenti, al contrario incentivando curiosità per settori ancora poco conosciuti.

Marco Risi primo ospite del programma

Il primo ospite di sabato 4 luglio è Marco Risi. Il regista ha scritto recentemente un libro in cui racconta il padre. Il titolo è Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi, nelle librerie dal 4 febbraio scorso. Marco Risi svela i motivi per i quali ha sentito il bisogno di parlare del padre. Si può essere figlio e sentire il padre anche come un maestro? Lo spiega ai due conduttori.

Molti gli ospiti che si susseguono nel corso delle puntate. Potremmo incontrare personaggi come Francesco Pannofino, Max Gazzè, solo per citare qualche nome.

Dopo un mese Il Caffè di Rai 1 raddoppia

Dopo quattro settimane il programma raddoppia. Infatti andrà in onda in due parti. La prima dalle 7.00 alle 8.00. La seconda dalle 8.30 alle 9.30. Lo schema è il medesimo ma i due conduttori hanno maggiore tempo a disposizione per approfondire gli argomenti proposti.

In questo modo Il Caffè di Rai 1 prende il posto di UnoMattina in famiglia.

Ricordiamo, infine, che il giorno successivo, domenica 5 luglio, Strabioli è anche su Rai 3. Conduce, insieme a Maurizio Costanzo il programma Insonnia dedicata a chi ha difficoltà ad addormentarsi.