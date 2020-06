Stasera in tv 30 giugno 2020. L’appuntamento con #Cartabianca è previsto su Rai 3. Mentre Rai 1, Rai 2 e i canali Mediaset trasmettono film o serie tv. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 30 giugno 2020 – programmi Rai

Rai 1 trasmette alle 21.55 il film Quanto basta. Arturo è uno chef dotato, ma non più di successo a causa della sua aggressività. In seguito a una rissa viene condannato a compiere lavori socialmente utili, in particolare a tenere un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. E’ lì che Arturo incontra Guido, aspirante chef con la sindrome di Asperger. E ne resta intrigato.

Dalle 21.45 su Rai 2 sono proposte due puntate di Squadra Speciale Cobra 11, serie tv di genere poliziesco ambientata in Germania. I titoli degli episodi sono Caccia a Semir e Allarme Bomba.

Su Rai 3 alle 21.20, va in onda la nuova puntata di #Cartabianca, talk con Bianca Berlinguer. La conduttrice affronta temi inerenti la politica e la stretta attualità, ascoltando le opinioni degli ospiti presenti in studio, o in collegamento.

Stasera in tv 30 giugno 2020 – programmi Mediaset

Giustizia a tutti i costi è il titolo del film in onda su Rete 4 alle 21.30. Gino Felino, interpretato da Steven Seagal, è un poliziotto della Narcotici che indaga sulla morte del suo miglior amico e collega Bobby Lupo. L’intenzione di Gino, comunque, non è quella di arrestare e processare il colpevole, ma di ucciderlo per vendicare Bobby.

Su Canale 5 è prevista dalle 21.20 la replica di Tu si que vales. L’ultima edizione, la sesta, del Talent Show è andata in onda su Canale 5 dal 19 ottobre al 14 dicembre 2019.

Riprende su Italia 1 la programmazione di Chicago Fire e Chicago P.D. Sono due serie tv diverse, ma ambientate nella stessa città, Chicago, unite dal puntare l’attenzione su eventi drammatici. Tanto che alcuni personaggi dell’una compaiono anche nell’altra.

I programmi La7, TV8 e Nove

Alle 20.35 su La7 ritorna In Onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug è su TV8 alle 21.30. Il film è il secondo della trilogia firmata Peter Jackson, in cui viene raccontato l’epico viaggio di Bilbo Baggins, accompagnato da Gandalf il Grigio, Thorin Scudodiquercia e i suoi fedelissimi 13 nani guerrieri.

Infine, NOVE trasmette alle 21.35 il thriller The November Man. Pierce Brosnan è Peter Devereaux, ex agente della CIA costretto a tornare in azione da un caso che si rivela essere molto personale. E potenzialmente letale.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 307 va in onda alle 21.00 il cult degli anni ’80 Footlose. In una cittadina dove la musica e la danza sono vietate, un giovane dovrà scontrarsi con le autorità per far valere il suo diritto a scatenarsi.

Infine, sul canale 313 di Sky Cinema è trasmesso alle 21.15 Auguri per la tua morte. La pellicola è un omaggio di genere horror al cult Ricomincio da capo. Tree, la protagonista, è una studentessa del college bloccata in un loop temporale. Ogni volta che muore, uccisa da un misterioso uomo mascherato, Tree si risveglia nella mattina del giorno del suo compleanno.