La docu-serie The UnXplained va in onda su Rai 4. Il canale 21 del digitale terrestre la trasmette in prima visione dal 10 settembre, ogni giovedì in seconda serata. Il fine del prodotto è porsi una domanda fondamentale: Chi l’ha detto che l’inspiegabile non può trovare una spiegazione? Le otto puntate previste della prima stagione hanno la missione di fornire una spiegazione scientifica ad argomenti dal taglio soprannaturale.

Scienziati, storici, testimoni di eventi strani sono i protagonisti. E ognuno cerca di far luce su come l’apparentemente impossibile possa accadere.

Protagonisti e format

La serie è raccontata da William Shatner. Esamina argomenti che hanno disorientato l’umanità per secoli.

E’ coprodotta dallo stesso Shatner assieme alla A+E.

Ricordiamo che William Shatner, è noto per aver dato volto all’iconico Capitano Kirk della serie Star Trek.

The UnXplained affronta nell’arco degli otto episodi, affronta alcuni dei grandi misteri che hanno da sempre affascinato l’umanità. Si punta l’attenzione su creature mitologiche, edifici infestati, strutture misteriose, bizzarri rituali, disastrose profezie, la vita dopo la morte e i luoghi più oscuri della mente umana.

Inoltre ci si chiede se gli esseri umani possono predire il futuro attraverso l’aiuto di profeti e sogni. In tal caso, l’umanità può sfruttare questa conoscenza per evitare futuri eventi mortali?

Ogni episodio, della durata di 60 minuti, approfondisce uno di questi argomenti dal sapore soprannaturale, esaminandolo però con metodo e rigore scientifico.

The UnXplained – la foresta dei suicidi

Sono numerosi i casi esaminati dalla docu-serie e tra questi la misteriosa foresta dei suicidi ai piedi del monte Fuji in Giappone.Tale vicenda è raccontata nella prima puntata. Nel bosco, ogni anno centinaia di persone vi penetrano per togliersi la vita. Quale è il motivo che li spinge, inesorabilmente, a morire?

Vedremo, inoltre, come, dopo un incidente, un ragazzo ha saputo suonare perfettamente il pianoforte senza averne mai sfiorato uno in precedenza. Il giovane si è trasformato in un musicista ed ha cominciato a fare concerti, inventandosi una nuova professione.

Lui non aveva mai preso in vita sua neanche una lezione di piano. Ed ora conosce accordi, diteggiatura, sa leggere la musica e fa tournée in giro per il Paese. Come è possibile? The UnXplained tenterà di dare una risposta…

William Shatner, con la consueta ironia che lo ha sempre contraddistinto, ha spiegato che il suo programma vuole prendere in esame i casi più clamorosi in grado di farci porre delle domande.

The UnXplained – il cast completo

Di seguito il cast della docu – serie The UnXplained in onda su Rai 4.