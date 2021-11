Il Mio Nome è Leggenda, Matilda De Angelis conduce la serie Sky: dove, quando, info

Condividi su

Il mio nome è leggenda è la serie tv in onda in prima visione tv su Sky Arte da dicembre. Inoltre sarà anche disponibile on demand, in streaming su Now. A condurre il programma l’attrice Matilda De Angelis che ci farà scoprire dei retroscena su personaggi iconici dei nostri tempi.

Il mio nome è leggenda serie: quando e dove vederla, conduttrice

Fervono i preparativi per l’inizio de Il mio nome è leggenda, la nuova produzione originale targata Sky che andrà in onda da martedì 7 dicembre alle 21.15 in prima visione sul canale Sky Arte. Disponibile anche on demand e in streaming collegandosi al sito Now.

Ideata e realizzata da Bottega Finzioni, ha al timone una conduttrice d’eccezione: Matilda De Angelis. Il nuovo format, realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome, attraverso la narrazione della conduttrice, narra ed esplora le storie vere di illustri sconosciuti, che poi sono diventati personaggi iconici dei nostri tempi.

Ci si domanda ad esempio: a chi si è ispirato George Lucas quando ha creato Indiana Jones? Si cercherà di capire anche chi ha stimolato Mary Shelley per la creazione della figura di Frankenstein. Ma non è tutto poiché si parlerà anche del personaggio di Zorro, e tanti altri

Lo stile della narrazione fatto da Matilda De Angelis in Il mio nome è leggenda è quello di un ‘gioco meta-cinematografico’. Ad approfondire la figura di questi personaggi iconici ci sarà un ospite d’eccezione: il mass-mediologo Roberto Grandi.

Il mio nome è leggenda serie: puntate, personaggi, info

La serie Il mio nome è leggenda è costituita da 6 puntate. La messa in onda è prevista dal 7 dicembre in prima serata su Sky Arte. Il format è stato scritto da Michele Cogo e dagli ex-allievi di Bottega Finzioni Gianmarco Guazzo, Alberta Lepri e Silvia Pelati.

La produzione esecutiva de Il mio nome è leggenda è stata affidata a Giuseppe Cassaro, mentre la regia è di Antonio Monti. I personaggi iconici protagonisti dei vari episodi de Il mio nome è leggenda saranno: Indiana Jones, Frankenstein, Zorro, Betty Boop, Pippi Calzelunghe, Dracula.

Sei appuntamenti per sapere proprio tutto dei personaggi iconici che hanno accompagnato buona parte della nostra infanzia ed adolescenza.

Le dichiarazioni di Matilde De Angelis, Roberto Pisoni e Michele Cogo

L’attrice, ormai nuovo volto del cinema italiano, ha dichiarato: “Il mio nome è leggenda è la mia prima esperienza come narratrice e interprete di un programma televisivo solo mio”. Una prima esperienza che però la spaventava. Ma questo non l’ha fermata. Anzi.

La curiosità di conoscere le vere storie che stanno all’origine di personaggi come Frankenstein, Betty Boop o Indiana Jones, ha prevalso. “Sono storie bellissime, incredibili, e mi hanno fatto venire voglia fin da subito di raccontarle a tutti” ha aggiunto l’attrice.

A commentare la nuova iniziativa originale di Sky è anche Roberto Pisoni, Director Entertainment Channels di Sky Italia, che ha affermato: “Siamo davvero orgogliosi di aver prodotto e poter finalmente lanciare su Sky Arte Il mio nome è leggenda, un progetto che abbiamo sostenuto fin dalla prima idea e che pensiamo verrà molto apprezzato dal nostro pubblico”.

Il manager ha poi elogiato il talento narrativo di Matilda De Angelis, che “ha impreziosito e dato una grande forza evocativa a queste ‘incredibili’ storie vere….all’origine di miti e leggende del nostro immaginario“.

L’autore e capo-progetto Michele Cogo di Bottega Finzioni ha raccontato invece come è nato Il mio nome è leggenda serie: “Nato per caso, come accade spesso con le cose belle”. Era al lavoro su un documentario per Sky Arte quando si è imbattuto nella bellissima storia di Giovan Battista Belzoni, archeologo di Padova, a cui si ispira il personaggio di Indiana Jones.

Da qui l’idea di approfondire l’origine e la vera storia da cui sono nati poi personaggi come Dracula, Frankenstein e tanti altri.