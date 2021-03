Domenica In 21 marzo: tra gli ospiti Matilda De Angelis, il ricordo di Nino Manfredi

Condividi su







Sabato 20 marzo, dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 20. La conduzione è come sempre affidata a Maria De Filippi.

I 17 ragazzi della Scuola di Amici sono pronti ad affrontare diverse sfide. E sono suddivisi in tre squadre, ognuna delle quali capitanata da due professori. I team sono i seguenti:

Squadra Zerbi- Celentano: Tommaso e Serena (ballo) Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa (canto).

Tommaso e Serena (ballo) Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa (canto). Squadra Arisa- Cuccarini: Rosa, Martina e Alessandro (ballo), Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia (canto).

Rosa, Martina e Alessandro (ballo), Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia (canto). Infine Squadra Pettinelli- Peparini: Aka7even (canto), Samuele e Giulia (ballo).

Al termine di tutte le manche sono previste delle eliminazioni. A valutare le loro performance è la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Ospiti della puntata d’esordio Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo. Il Direttore Artistico è Stéphane Jarny.

Amici 20 il serale, 20 marzo, diretta della prima puntata

Maria De Filippi entra in studio e presenta i tre componenti della giuria di Amici. Sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Ogni protagonista è introdotto da una clip di presentazione. La conduttrice ha con sé tre buste numerate ed Emanuele Filiberto sceglie la terza.

Iniziano così la sfida la squadra Zerbi-Celentano. I professori intendono confrontarsi con il team Arisa-Cuccarini. Dopo tre prove è prevista la prima eliminazione. Zerbi schiera Enula contro Martina.

La Cuccarini però ha preparato un numero nel quale si esibiscono tutti i membri della sua squadra. I ragazzi cantano e ballano sulle note di alcune celebri sigle televisive. Sono Quelli belli come noi, La notte vola, Le cicale, Ballo ballo. Enula invece è sola ed interpreta La Bambola di Patty Pravo. L’esibizione è accompagnata dal corpo di ballo.

Stefano De Martino e Stash premiano Martina, Emanuele Filiberto invece ha preferito Enula. Il primo punto è per la squadra Arisa- Cuccarini.

Amici 20 il serale, il Guanto di Sfida

Alessandra Celentano ha deciso di lanciare il Guanto di Sfida. Il duello prevede Serena contro Rosa nel Can-Can. L’insegnante ha mostrato già in settimana alle allieve il filmato della coreografia eseguita da una professionista. La Cuccarini però ritiene che la prova non sia equa non solo perché la ritiene la variazione di danza classica e Rosa non è in grado di riprodurla ma anche perché è una ballerina di moderno.

Spetta ai giudici valutare se farle esibire. Secondo Emanuele Filiberto il Guanto di sfida va affrontato. I colleghi Stash e Stefano de Martino invece annullano il confronto. Alessandra Celentano non condivide affatto la loro scelta ma ha preparato un altro Guanto di Sfida che la Cuccarini stavolta accetta. Serena e Rosa si esibiscono in un numero alla sbarra sulle note di I’ve seen that face before. I tre giudici assegnano il punto al team Zerbi Celentano.

Amici 20 il serale 20 marzo, Gaia è la prima eliminata

Le due squadre hanno pari punti e Zerbi per la prova decisiva schiera Sangiovanni che reinterpreta La Gatta di Gino Paoli, aggiungendo dei versi inediti. Arisa invece opta per Tancredi che propone Therefore I Am di Billie Eilish nel quale ha inserito anche strofe in italiano.

Stash e De Martino premiano Sangiovanni perché i suoi versi si adattavano meglio al brano scelto. Emanuele Filiberto aveva tifato per Tancredi. Vince la squadra Zerbi-Celentano.

Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano nominano Gaia, Rosa e Tancredi della squadra avversaria. I tre ragazzi devono sfidarsi ed uno di loro verrà immediatamente eliminato. Rosa rievoca le atmosfere del film Flashdance danzando sulle note di Maniac. Tancredi esegue la cover de La collina dei ciliegi mentre Gaia propone un brano in inglese.

La giuria salva Rosa e di conseguenza duellano Gaia e Tancredi. Dopo l’esibizione i giudici esprimono il loro verdetto. La prima eliminata del serale di Amici 20 è Gaia. La ragazza è visibilmente dispiaciuta ma ringrazia la trasmissione per la possibilità che le è stata concessa.

Ospiti Pio e Amedeo

Prima di proseguire con la gara la conduttrice introduce Pio e Amedeo;i primi ospiti della puntata. Il duo è venuto a presentare il loro programma Felicissima sera che debutterà il prossimo 16 aprile di Canale 5. Pio e Amedeo portano in scena un monologo nel quale raccontano che ormai non si può più scherzare su nulla perché le persone avrebbero perso il senso dell’umorismo. Per tale ragione forse dovrebbero cambiare mestiere.

Non mancano frecciatine rivolte a De Martino su Belen Rodriguez che sta per diventare madre per la seconda volta. Il padre però non è il ballerino e conduttore partenopeo ma un parrucchiere.

Amici 20, seconda manche, altro Guanto di Sfida

Per la seconda manche Zerbi e Celentano vogliono sfidare nuovamente il team Arisa-Cuccarini. Il professore di canto propone il Guanto di Sfida tra Leonardo e Raffaele. Entrambi devono interpretare Pezzi di vetro di Francesco De Gregori. I giudici hanno preferito Leonardo in quanto è riuscito a trasmette maggiori emozioni.

Per la sfida successiva si confrontano Alessandro ed Esa. Il primo balla sulle note di Lupin di Castellina Pasi ma il numero di danza diventa più energico quando la base diventa la sigla dell’omonimo cartone animato. Esa invece canta Est-ce Que Tu M’aimes?. Stavolta i giudici hanno preferito Alessandro e così le squadre sono nuovamente in parità.

Per la terza sfida Deddy canta Eppure Sentire mentre Martina propone un passo a due accompagnata da Alessandro sulle note di And I Am Telling You I’m Not Going; tratto dal film Dreamgirls. Al termine delle prove De Martino e Stash danno la loro preferenza a Deddy. Vince nuovamente la squadra Zerbi-Celentano.

I professori scelgono Raffaele, Martina e Ibla. Il ragazzo canta Cambiare di Alex Baroni mentre Ibla interpreta Piazza grande di Lucio Dalla. Martina invece porta in scena un samba. I giudici salvano Martina ed Ibla. Di conseguenza Raffaele andrà all’eliminazione finale.

Amici 20, ospite Sabrina Ferilli

Maria De Filippi è felice di accogliere nello studio di Amici Sabrina Ferilli. L’attrice presenta la serie di cui è protagonista. Si intitola Svegliati amore mio e debutta su Canale 5 mercoledì 24 marzo. E’ diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo e la Ferilli interpreta la madre di una bambina che si ammala di leucemia per colpa delle polveri sottili emesse dall’acciaieria in cui il marito lavora da vent’anni.

Si ritorna poi alla competizione con la terza manche. Zerbi e Celentano decidono di cambiare avversari scegliendo di affrontare la squadra Pettinelli- Peparini. Zerbi schiera Sangiovanni con Dieci ragazze mentre la Pettinelli opta per Aka7even con Acqua e sapone. Il primo punto è per il team Zerbi-Celentano.

Nella seconda prova i professori schierano Tommaso e Samuele. Il primo danza da solo sulle note di Tango Flamenco; l’altro invece si esibisce in un passo a due accompagnato dal brano di Ed Sheeran Afterglow. Il secondo punto viene attribuito a Samuele. Di nuovo situazione di parità.

I docenti scelgono come ultima prova di far esibire Enula in un brano in inglese e Martina in un assolo di danza. Vince stavolta la squadra Pettinelli-Peparini. Le due insegnanti nominano Esa, Deddy e Sangiovanni. Esa, Deddy e Sangiovanni propongono i loro inediti che sono rispettivamente Dimmi, Il cielo contromano e Lady.

Si salvano Sangiovanni e Deddy mentre Esa dovrà sfidare Raffaele.

Esa contro Raffaele

E’ il momento di assistere alla sfida finale in cui competono Raffaele ed Esa. L’allievo di Arisa propone Kiss, mentre Esa del team Zerbi- Celentano canta Supersticion. Successivamente propongono anche i propri brani che sono Il sole alle finestre e Solo se ti va.

Maria De Filippi per alimentare la suspense invita i ragazzi a raggiungere le casette. La conduttrice comunica agli allievi che il secondo eliminato della puntata è Esa. Giulia Pauselli però annuncia che per ogni concorrente obbligato a lasciare la trasmissione, Marlù donerà a ciascuno un premio di 7.000 euro in gettoni d’oro.

In chiusura Arisa canta il suo brano sanremese Potevi fare di più, scritta da Gigi D’Alessio.

Condividi su