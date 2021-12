Generazione Bellezza 2: conduttore, puntate, data e anticipazioni

Condividi su

Generazione Bellezza 2. Il programma scritto e condotto da Emilio Casalini, giunto alla seconda edizione, torna in tv nell’access prime time a partire proprio dalla sera di Natale. Appuntamento quindi dal 25 dicembre con un nuovo ciclo di puntate, che proseguirà fino al 9 gennaio su Rai3.

Generazione Bellezza 2: mission, conduttore, info

L’Italia possiede un immenso patrimonio artistico e culturale, tale per cui è ammirato e desiderato in tutto il mondo. Il suo potenziale, purtroppo, non sempre viene valorizzato adeguatamente. La mission di Generazione Bellezza 2 è di narrare il valore della bellezza che caratterizza il Bel Paese. E allo stesso tempo mettere in evidenza le azioni di coloro che hanno trasformato questo immenso potenziale in realtà.

Il conduttore Emilio Casalini è andato in giro per l’Italia alla ricerca di storie di uomini e donne che hanno reso fruibile ad altri la bellezza che li circonda.

Le puntate e le location

Generazione Bellezza 2 è costituito da 15 puntate. Durante ciascun appuntamento si scopriranno i progetti, la volontà, le storie di singole persone o di intere comunità che, in modi diversi, valorizzano il territorio di appartenenza.

Attività che mirano ad un unico scopo: generare bellezza, economia condivisa e sostenibile. Azioni concrete di cui tutti possono fruire, che generano sviluppo e occupazione. Ed è così che dinanzi allo spettatore si paleseranno grandi opere d’arte immerse nella natura, teatri creati nel nulla, rigenerazione urbana.

Si parlerà anche di turismo di comunità, si incontreranno sindaci visionari, ci si confronterà sull’archeologia partecipata, per poi seguire i cammini unici al mondo.

Le location

Dove è ambientato Generazione Bellezza? Il programma in quota Rai3 ci porterà in luoghi più o meno sconosciuti da Nord a Sud. Le storie raccontate saranno quelle di un’Italia orgogliosa di sé stessa, consapevole del valore della propria terra e della propria identità. Determinata a preservare e migliorare il meglio del proprio territorio.

Ed è in questo racconto di luoghi che si intrecciano anche visioni e coraggio, necessario quando si devono far valere le proprie idee quando tutti sono contro.

Generazione Bellezza 2: prime due puntate, data, anticipazioni

La prima puntata di Generazione Bellezza 2 andrà in onda sabato 25 dicembre, alle ore 20.30 su Rai3. Le anticipazioni sul primo appuntamento della seconda stagione rivelano che si parlerà della via degli Dei.

La Via degli Dei è percorso appenninico che unisce Bologna con Firenze. E’ un cammino che ha ottenuto un grande seguito grazie alla buona organizzazione, che non lascia mai nulla al caso. Anzi, cura con attenzione accoglienza e servizi, valorizzando così località a rischio abbandono.

Un modo per creare nuove opportunità anche per chi ci continua a vivere.

Il secondo appuntamento con Generazione Bellezza 2 è per domenica 26 dicembre, ore 20.30. Si parlerà stavolta del sogno di una comunità, quella di Sciacca, in Sicilia.

In questo territorio si è deciso di contrastare la crisi valorizzando le proprie identità. Il tutto realizzato grazie alla decisione di diventare coesa, competente e consapevole del valore di ciò che la circonda. Creando così un turismo di comunità sostenibile e duraturo nel tempo.