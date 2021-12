Stasera in tv venerdì 17 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 17 dicembre 2021. Su Raitre un documentario sulla vita di Sergio Marchionne. Su Nove il varietà I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 17 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Il talent condotto da Antonella Clerici ottiene il gradimento del pubblico con uno share intorno al 19%. Per essere ammessi alle audizioni, i concorrenti devono aver già cantato in pubblico e avere una storia da raccontare. In giuria, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Su Raitre, alle 21.25, Sergio Marchionne. Il documentario racconta le tappe principali della vita di Sergio Marchionne (1952-2018), aiutando gli spettatori a scoprire gli interessi e i sentimenti di un uomo che aveva fatto della riservatezza un cavallo di battaglia. Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro hanno suscitato passioni e diviso i media.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – “Muoversi”. In “Summer Jamboree” Neri Marcorè visita la mostra che racconta la cultura dell’America Anni 40 e 50 attraverso fotografie d’autore. Segue “Balla, il signore della luce” dedicato a Giacomo Balla, esponente di spicco del Futurismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Ultimo appuntamento dell’anno con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Stasera si torna, tra l’altro, sul caso Roberta Ragusa: il marito Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per omicidio e soppressione di cadavere, continua a proclamare la sua innocenza.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli continua ad essere al centro del reality di Alfonso Signorini. Come sempre a commentare le avventure dei concorrenti ci sono le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Gli aggiornamenti del programma sono disponibili sul sito www.grandefratello.mediaset.it

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Continuano gli speciali realizzati dagli inviati. Quello di stasera dovrebbe fare il punto sulla pandemia a due anni dalla scoperta del primo caso di Covid 19 in Cina. Già nel marzo scorso Gaetano Pecoraro aveva proposto lo speciale “Un anno di Covid”; oggi farà il punto su cosa è cambiato con i vaccini.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ultimo appuntamento dell’anno anche per il programma di Diego Bianchi che, come sempre, analizza i temi più caldi con la “complicità” dei suoi numerosi compagni di viaggio. Da non perdere poi le sue “scorribande” sul Web.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Prosegue il viaggio per rivedere il meglio dell’undicesima edizione dello show, trasmesso nei primi mesi di quest’anno. Conduce Lodovica Comello; in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Terminati i live (riprenderanno a febbraio), rivediamo il meglio della scorsa stagione del varietà di Maurizio Crozza. Le imitazioni del comico genovese sono visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Bake Off Italia: dolci in forno. L’attesa è finita: Benedetta Parodi dà il via alla finale. Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam dovranno decidere chi, tra i concorrenti, è il miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale. Carmine Paternoster veste i panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano. Ai fan l’attore è già noto per l’interpretazione di Roberto nel film “Gomorra” del 2008, diretto da Matteo Garrone.

I film di questa sera venerdì 17 dicembre 2021

Su Raidue, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Eli Roth, Il mistero della casa del tempo, con Cate Blanchett, Jack Black. Lewis (Owen Vaccaro) si trasferisce a vivere nella vecchia casa dell’eccentrico zio Jonathan (Jack Black). Presto Lewis scopre che lo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (Cate Blanchett) sono due potenti maghi. In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto, ricco di misteri.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2018, di Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek. Il film ripercorre i primi quindici anni dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Con particolare attenzione al mitico leader Freddie Mercury.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2009, di Todd Phillips, Una notte da leoni, con Zach Galifianakis, Ed Helms, Bradley Cooper. Dopo un addio al celibato ad alto tasso alcolico, Phil e gli amici si risvegliano in una suite d’hotel: lo sposo è scomparso, al suo posto c’è un neonato e alle nozze mancano poche ore.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Clint Eastwood, Fino a prova contraria, con Clint Eastwood, Denis Leary. Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1984, di M. Landon, La casa nella prateria – L’ultimo addio, con Karen Grassie, Michael Landon. Mentre Charles e Caroline sono in visita a Walnut Grove, i cittadini scoprono che un magnate dell’edilizia ha acquisito tutto il territorio.

Stasera in tv venerdì 17 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, John Malkovich. Anni 20: Christine, una ragazza madre, ritorna dal lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino. Lei protesta, ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.