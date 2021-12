Audrey oltre l’icona, il docufilm in prima visione: dove, quando, canale, info

Condividi su

Audrey oltre l’icona è il docufilm sulla celebre attrice americana che presto sarà visibile in chiaro e successivamente disponibile anche in streaming e on demand su NOW Tv. Una narrazione dove emerge la personalità fragile e forte di una diva che prima di tutto voleva essere una donna.

Audrey – Oltre l’icona docufilm: quando esce, dove, streaming

Non manca tanto all’uscita del nuovo racconto cinematografico fatto sulla vita di Audrey Hupburn. L’opera, infatti, sarà trasmessa in prima visione il 25 dicembre alle 21,15 su Sky Documentaries. Ma non è tutto. Audrey Oltre l’icona sarà successivamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.

Vedere questo docufilm sull’attrice protagonista di Colazione da Tiffany offrirà allo spettatore la possibilità di conoscere la storia completa della star hollywoodiana. Una vita straordinaria costellata di avvenimenti belli, ma anche molto dolorosi.

Musa di Givenchy, icona di moda e di bellezza, l’attrice vinse a 24 anni il suo primo Academy Award. Audrey Hepburn non è stata però solo un’attrice, ma anche una moglie, una madre. Una donna amante della privacy quanto degli animali, con la passione per la danza.

Il racconto della regista Helena Coan ci restituisce un nuovo ritratto dell’artista in Audrey – Oltre l’icona. Una narrazione che per molti aspetti rivela degli inediti, dove la figura centrale è quella della donna e non dell’artista.

“La danza esalta il panorama emotivo di Audrey e porta un accresciuto senso di drammaticità e teatro al film, oltre a un ricco linguaggio visivo che non è stato ancora utilizzato nel documentario“: così la regista Helena Coan ha motivato le sue scelte creative durante la presentazione del trailer.

Audrey Oltre l’icona docufilm: coreografia, cast, colonna sonora

Per la coreografia dei momenti danzati, la regista è ricorsa alla collaborazione di Wayne McGregor del Royal Ballet, a cui si alternano filmati d’archivio mai visti prima e viaggi compiuti dall’attrice.

La parte di Audrey nella vita adulta è interpretata da Francesca Hayward, mentre la prima ballerina Alessandra Ferri presterà il suo volto per raccontare gli ultimi anni dell’attrice nel ruolo di ambasciatrice dell’UNICEF.

Nulla è lasciato al caso in Audrey Oltre l’icona. La colonna sonora del documentario porta la firma del compositore emergente Alex Somers. Un omaggio ai film iconici che resero la Hepburn una star.

Icona fashion e la difficile infanzia

In Audrey – Oltre l’icona docufilm non si parlerà solo della Hepburn come ballerina ma anche come icona fashion. L’ex direttrice creativa di Givenchy, Clare Waight Keller descriverà l’attrice come come musa di Hubert de Givenchy.

Mentre John Loring di Tiffany & Co descrive il lungo rapporto del marchio con la star di Colazione da Tiffany. Nel documentario si racconterà anche il prestito del suo diamante giallo Tiffany da 128,54 carati.

In Audrey – Oltre l’icona docufilm si racconterà anche la vita privata dell’attrice, grazie al figlio della Hepburn, Sean Hepburn Ferrer. Interlocutore privilegiato per far chiarezza sulla difficile infanzia della madre: la grave malnutrizione e la difficoltà della vita sotto l’occupazione nazista in Olanda. E non solo, anche l’abbandono del padre.