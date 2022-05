Sapiens Un solo Pianeta: dal 21 maggio Mario Tozzi su Rai 3 con la nuova edizione

Condividi su

Sabato 21 maggio 2022 Mario Tozzi torna in prima serata su Rai 3 con Sapiens Un solo Pianeta. L’appuntamento è alle 21:45. Il programma di divulgazione scientifica giunge alla quarta edizione.

Sapiens Un solo Pianeta 2022, Tozzi torna su Rai 3

Il noto geologo, ricercatore e divulgatore Mario Tozzi accompagna il pubblico in un nuovo ciclo di puntate dedicate ai Sapiens, tra passato, presente e futuro.

I macrotemi della quarta edizione vertono su questioni ambientali, scientifiche, biologiche e sociologiche. Si occuperà infatti di energie rinnovabili con l’auspicio della scomparsa definitiva dei combustibili fossili. Dedica inoltre spazio al centenario dei primi Parchi Italiani. Ma anche della rivoluzione biologico-filosofica di Charles Darwin.

Cerca infatti di comprendere contro quali conseguenze i Sapiens dovranno prima o poi scontrarsi.

Sapiens 2022, I miti antichi, Charles Darwin

La prima puntata è dedicata alla origini scientifiche dei miti antichi, da quelli greci alla Bibbia. Mario Tozzi raggiunge il sito archeologico di Hierapolis, in Turchia. Si trova nei pressi delle piscine termali di Pamukkale. Il conduttore analizza i quattro elementi naturali, ovvero aria, acqua, terra, fuoco.

Si occupa inoltre del mito di Delfi. E’ il più grande oracolo dell’Antica Grecia. Dalle sue enigmatiche visioni è infatti dipesa una cospicua parte della storia antica.

Mario Tozzi però racconta anche la vita ed il pensiero di Charles Darwin. E’ considerato uno dei più importanti scienziati di tutti i tempi. Fu lui a formulare la Teoria dell’evoluzione delle specie, secondo la quale sopravvive solo la specie che è in grado di adattarsi maggiormente all’ambiente (e non la più forte).

Il conduttore spiega come è nata questa teoria e come ha rivoluzionato il mondo scientifico. Il tutto mandando simultaneamente in onda anche un documentario biografico.

Il centenario dei Parchi Nazionali italiani

Nel corso delle puntate Mario Tozzi punta l’attenzione anche su temi ambientali. Attraverso infatti le immagini del fotografo e regista Yann Arthus-Bertrand, mostra infatti ai telespettatori come gli uomini stanno maltrattando il Pianeta.

I cambiamenti climatici, spesso derivanti dai nostri comportamenti scorretti, stanno determinando danni irreversibili. Per tale motivo è importante rispettare e salvaguardare l’ambiente.

Sapiens vuole anche celebrare il centenario dei primi due Parchi Nazionali italiani. Sono il Parco di Lazio e Abruzzo e Molise e il Gran Paradiso. Le aree protette, in Italia e nel Mondo, assumono un ruolo prezioso per il Pianeta perché tutelano la biodiversità vegetale ed animale.

Sapiens, l’energia e le fonti rinnovabili

Mario Tozzi approfondisce anche il tema dell’energia che regola il modello di sviluppo economico, sociale e culturale di una società. Le attuali ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina ne sono infatti un esempio. A causa della Guerra molti Paesi stanno studiando delle soluzioni per rendersi indipendenti dalla fruizione di energie provenienti dall’Estero.

Gli esperti indicano che la migliore via da intraprendere è di porre fine all’utilizzo dei combustibili fossili. Per evitare il collasso bisogna puntare esclusivamente sulle energie rinnovabili. Oltre a salvaguardare l’ambiente, porrebbe fine alle conseguenze (anche economiche) che stanno affrontando i cittadini.

Il conduttore ha scelto di girare tra le gigantesche pale del Parco Eolico di San Marco dei Cavoti. E’ considerato il luogo più ventoso d’Italia.