Stasera in tv 24 aprile 2021. Su Real Time va in onda una nuova puntata di Vite al limite. Rete 4, invece, propone il film Don Camillo monsignore…ma non troppo.

Stasera in tv 24 aprile 2021, Programmazione Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Sotto copertura 2 – La cattura di Zagaria. Avvertito per tempo dell’irruzione della polizia in casa Ventriglia, Zagaria (Alessandro Preziosi) scampa all’arresto. Intanto Romano (Claudio Gioè) organizza un piano per catturare Turco (Fabrizio Nevola). Zagaria propone ad Agata (Alejandra Onieva) di ereditare il suo impero criminale.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens – Un solo pianeta. Prende oggi il via la terza edizione del programma. In occasione del 35° anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, e a 10 anni dal più recente incidente avvenuto all’interno della centrale nucleare di Fukushima, Mario Tozzi ripercorre le tappe di questi due tragici eventi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Oscura immensità. Lo spettacolo narra di una rapina, dove trovano la morte una madre e suo figlio. Silvano Contin (Giulio Scarpati) padre e marito, è così condannato a vivere tra sentimenti di rabbia e desiderio di vendetta. La regia è di Alessandro Gassman.

Stasera in tv 24 aprile 2021, Canale 5, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Sesta puntata della fase serale dello show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest’anno vede i protagonisti divisi in tre squadre. A giudicarli, Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Le coreografie sono affidate a Stéphane Jarny; il suo assistente, Cristian Lo Presti, ha partecipato al talent nel 2014.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo sabato. Nello studio di Lilli Gruber si dibattono i temi dell’attualità. La giornalista ha esordito negli Anni 80 in Rai, dove è rimasta fino al 2004. Dopo una parentesi in politica, nel 2008 è tornata al giornalismo ed è passata a La7.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Cindy lascia il suo letto solo due volte al giorno, ma muoversi sta diventando sempre più faticoso e doloroso. La situazione è giunta a un punto davvero critico e uno dei suoi amici cerca di convincere Cindy a chiedere aiuto.

I film di questa sera sabato 24 aprile 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Thomas Vinterberg, Via dalla pazza folla, con C. Mulligan, M. Schoenaerts. La bella Bathsheba Everdene è corteggiata da tre pretendenti molto diversi fra loro: l’allevatore di pecore Gabriel Oak, l’affascinante sergente Frank Troy e il ricco William Boldwood.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1961, di Carmine Gallone, Don Camillo monsignore…ma non troppo, con Fernandel, Gino Cervi. Promosso monsignore, don Camillo (Fernandel) viene trasferito a Roma. Anche Peppone (Gino Cervi), eletto al Parlamento, lascia l’Emilia per la Capitale. Entrambi soffrono di nostalgia, ma l’ennesima contesa fra i cittadini di Brescello obbliga i loro rispettivi superiori a rimandarli a casa.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2019, di Dean DeBlois, Dragon Trainer –Il Mondo Nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di Berk, dove uomini e draghi vivono insieme. Ma la pace viene messa a repentaglio dal malvagio Grimmel il Grifagno, che ha elaborato un piano per uccidere Sdentato. Per salvarsi, il giovane e la sua gente devono rifugiarsi in un luogo più sicuro, il Mondo Nascosto.

Tv8, Iris, Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2008, di Gabriele Muccino, Sette anime, con Will Smith, Rosario Dawson. Ben nasconde un segreto del suo passato che gli ha creato profondi sensi di colpa. Per redimersi, aiuta sette persone a migliorare la loro vita: tra loro c’è anche la bella Emily.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2003, di R. Donaldson, La regola del sospetto, con Al Pacino, Colin Farrell. James Clayton, un vero genio del computer, viene reclutato dal veterano della Cia Walter Burke. Il suo primo incarico è quello di sorvegliare un’affascinante compagna di corso.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Gus Van Sant, Will Hunting – Il genio ribelle, con Matt Damon. Boston. Un accademico del Mit scopre che fra gli addetti alle pulizie si nasconde un vero genio matematico: Will, un giovane con alle spalle un’infanzia durissima.

Stasera in Tv, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2014, di Simon West, Joker – Wild Card, con Jason Statham. L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco d’azzardo. Quando Holly, una sua ex, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Giorgia Farina, Guida romantica a posti perduti, con Jasmine Trinca. Allegra soffre di attacchi di panico; Benno è un alcolista. Insieme s’imbarcano in un viaggio che li aiuterà a ritrovare finalmente la voglia di tornare a vivere.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG –Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La giovane Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, la donna si renderà conto di aver di fronte un insolito amico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Andrew Niccol, Lord of War, con Nicolas Cage. Yuri Orlov, un mercante d’armi ucraino emigrato negli Stati Uniti, vende la sua merce ai dittatori del pianeta. L’agente dell’Interpol Jack Valentie si mette sulle sue tracce.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1971, di Steven Spielberg, Duel, con Dennis Wever. David, commesso viaggiatore, sorpassa con la sua auto un’enorme autocisterna. E’ l’inizio di un incubo: il misterioso conducente dell’altro mezzo è infatti intenzionato a dargli la caccia per ucciderlo.

