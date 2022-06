Mediaset acquista i documentari BBC, tutti i dettagli dell’intesa: prima visione assoluta di 25 prodotti tv

Condividi su

Arrivano, in Italia, i noti documentari della BBC: a trasmetterli sarà Mediaset, che ha sottoscritto un accordo con l’emittente britannica. Tali prodotti televisivi sono stati realizzati con dei budget importanti e con tecnologie avanzate. La casa di produzione dei documentari è la Natural History Unit, dipartimento dedicato della BBC che ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Mediaset documentari BBC, i dettagli dell’accordo

A comunicare la notizia dell’intesa raggiunta con la BBC è stata Mediaset. Il Biscione, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto che l’accordo permetterà di mandare in onda 25 documentari per un totale di 80 ore di messa in onda. Tutti i prodotti in questione saranno visibili in chiaro su Rete 4 e su Focus (canale 35).

Il primo documentario della serie ad andare in onda sarà Dynasties II. Quest’ultimo sarà trasmesso su Rete 4 a partire da martedì 21 giugno e per le successive due prime serate. In totale, dunque, Dynasties II sarà trasmesso in tre diverse puntate, durante le quali si analizzerà il ciclo della vita. A tal proposito saranno mostrate scene di lotte e di legami famigliari di sei diverse specie a rischio estinzione: elefanti, puma, iene, suricati, macachi e ghepardi.

Mediaset documentari BBC, gli altri prodotti in onda su Rete 4

Nel corso delle prossime settimane, poi, su Rete 4 saranno trasmessi anche altri documentari prodotti dalla BBC. In primis sarà trasmesso Frozen Planet II, nel quale si tornerà a parlare della vita nell’Antartico e nell’Artico. Tali aree, infatti, negli ultimi anni sono sottoposti alla forte minaccia del cambiamento climatico. Questo fenomeno ha modificato la morfologia dei ghiacciai, riducendone l’estensione.

Tra i documentari della BBC in onda su Rete 4, ci sarà Planet Earth III. Tale titolo è tra i più attesi, in quanto prosieguo di uno dei prodotti più premiati degli ultimi anni. La serie Planet Earth è andata in onda, per la prima volta, nel 2006 e nelle sue prime edizioni è diventata un vero e proprio ambasciatore della conservazione delle specie in pericolo.

I titoli che andranno in onda su Focus

Come detto, Mediaset ha scelto di trasmettere i documentari della BBC anche sul canale gratuito Focus. Qui, nel mese di giugno, sarà trasmesso Mummies Unwrapped (in italiano Mummie Svelate). In tale prodotto saranno indagati alcuni dei siti di sepoltura più importanti del mondo.

A luglio, invece, sarà trasmessa la serie La clinica dei grandi animali. In tale prodotto saranno seguite le promesse fatte dai veterinari per salvare le vite degli animali. Infine, a settembre, andrà in onda il ciclo di documentari Il grande dizionario degli animali. Tale prodotto si porrà come obiettivo quello di comprendere il significato dei suoni che vengono prodotti dagli animali.