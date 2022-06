Formula 1 GP Canada, tutti gli appuntamenti e gli orari tv: su TV8 gara in differita dalle 21:30

Condividi su

A partire da venerdì 17 giugno prende il via il week-end del GP del Canada di Formula 1. L’appuntamento sarà il nono del mondiale e si correrà presso il circuito di Montréal. Qui i piloti di F1 non corrono dal 2019, con le ultime due edizioni che sono saltate a causa della pandemia da Covid-19.

Formula 1 GP Canada, gli appuntamenti del venerdì

Si parte, come detto, dal venerdì. A partire dalle ore 20:00 (orario italiano) le monoposto scenderanno in pista per quella che sarà la prima prova libera. Tale appuntamento sarà ripetuto tre ore più tardi, alle 23:00. In tale fascia oraria, infatti, prenderà il via la seconda sessione di prove libere.

Entrambe le sessioni saranno visibili, in diretta e in esclusiva, solamente sui canali Sky. In particolare, la prima prova libera sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport 4K (canale 213). La seconda sessione di prove, invece, sarà trasmessa sulle due precedenti reti e, in più, anche su Sky Sport Uno (canale 201). Entrambe le prove saranno commentate da Carlo Vanzini e da Roberto Chinchero.

Formula 1 GP Canada, il sabato in onda le qualifiche

Sabato 18 giugno i piloti scenderanno nuovamente in pista alle 19:00. In tale orario, infatti, inizieranno le terze prove libere. Alle 22:00 il week-end di Formula 1 del Canada continuerà con la sessione di qualifica. Tutti e tre gli appuntamenti saranno visibili in diretta solo su Sky Sport F1, su Sky Sport 4K e Sky Sport Uno. Su tutti e tre i canali, dalle 21:30, andrà in onda il pre-qualifiche condotto da Federica Masolin. Con lei ci saranno Matteo Bobbi, Davide Valsecchi e Roberto Chinchero. Questi saranno protagonisti anche del post-qualifiche, al via alle 23:45.

La sessione di qualifiche, però, sarà visibile (in differita) pure su TV8. Qui l’appuntamento con il pre-sessione sarà alle 23:00, mentre la qualifica vera e propria partirà alle 23:30. Alle 00:45, invece, andrà in onda il post-qualifiche. Sia la terza sessione di prove libere che le qualifiche saranno commentate (in chiaro e su Sky) da Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero.

La gara

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si concluderà nella giornata di domenica 19 giugno. A partire dalle 20:00, infatti, i semafori del via diventeranno verdi e partirà la gara. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta solo su Sky, nei canali che hanno trasmesso le qualifiche. Il pre-gara partirà alle 19:00, mentre dalle 22:00 è previsto lo studio il post-gp.

Stessa programmazione, ma a orari differenti, su TV8. Qui, infatti, l’appuntamento con il pre-gara è previsto per le 20:30. Un’ora più tardi, dalle 21:30, inizierà il gran premio. Alle 23:30, invece, andrà in onda il post-gara. Il commento della gara è affidato a Carlo Vanzini e a Marc Genè e non mancheranno gli interventi di Roberto Chinchero e di Matteo Bobbi. Tutti gli appuntamenti, infine, andranno in onda anche in streaming su Now TV e su Sky Go.