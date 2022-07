Superquark 20 luglio, anticipazioni e servizi: Alberto Angela a Procida

Condividi su

Mercoledì 20 luglio, dalle ore 21:20 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Superquark. Alla conduzione c’è Piero Angela, che guida il programma sin dalla sua nascita, datata 1995. Lo show sarà visibile in streaming tramite il sito di Rai Play.

Superquark 20 luglio, corteggiamento nelle foreste pluviali

Durante Superquark del 20 luglio proseguirà il documentario BBC sul corteggiamento nel mondo animale. A tal proposito, si analizzeranno le tecniche di seduzione tra gli animali delle foreste pluviali. Questo è uno degli ambienti con il maggior numero di specie animali dell’intero pianeta. A causa di tale abbondanza, non è facile riuscire a farsi notare e a distinguersi dalla massa. Alcuni, per farlo, danno vita a delle lotte, mentre altri optano per la messa in scena di veri e propri spettacoli.

Superquark del 20 luglio analizzerà il gioco della seduzione tra gli scimpanzé. Mentre gli adulti combattono tra loro con la forza, gli animali più giovani cercano di sedurre le femmine attraverso la gentilezza. Il servizio analizzerà diverse altre specie. Tra queste gli uccelli giardinieri della Papua Nuova Guinea, le lucciole della Malesia e i fagiani del Sud Est Asiatico.

Superquark 20 luglio, tra i temi scoiattolo grigio e l’INGV

Nel corso di Superquark del 20 luglio, poi, si analizzeranno gli scoiattoli grigi. Tale specie, originaria del Nord America, è riuscita ad adattarsi molto bene nel nostro paese. Che conseguenze potrebbe avere questo fatto sulla popolazione degli scoiattoli rossi, da sempre presenti in Italia? Di tale argomento si occuperanno, tramite un servizio, gli inviati Paolina Montanari e Paolo Magliocco.

Il programma, inoltre, entrerà con le proprie telecamere all’interno della sede dell’INGV. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è un ente fondamentale per un paese come l’Italia, dove è molto elevato il rischio sismico e vulcanico.

Alberto Angela a Procida

Alberto Angela, durante l’appuntamento, si recherà a Procida, capitale europea della cultura 2022. Si parlerà, durante la puntata anche di salute e, in particolare, del tema della neuro stimolazione. Barbara Bernardini, infatti, analizzerà in un servizio i modi per tornare in piedi dopo una lesione spinale. Infine, tra i servizi previsti a Superquark del 20 luglio anche uno sui microchip, realizzato da Barbara Gallavoti e Rita Antonelli. Le inviate, per l’occasione, andranno all’ITT di Milano.

Piero Angela accoglierà in studio numerosi ospiti. Sarà presente Elisabetta Bernardi, protagonista della rubrica Scienza in cucina nella quale parlerà dei cibi in scatola.

Alessandro Barbero, invece, racconterà per la rubrica Dietro le quinte della storia la scomunica dei gatti. Massimo Polidoro curerà la rubrica Psicologia di una bufala durante la quale si parlerà della disinformazione sulla guerra.

Infine, a Superquark del 20 luglio, ci sarà la rubrica Questione di ormoni, con il professor Jannini che parlerà della depressione post parto. In seconda serata Piero Angela condurrà Superquark natura: durante la puntata sarà dedicato ampio spazio agli oceani.