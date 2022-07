SuperQuark 2022, torna Piero Angela da mercoledì 6 luglio in prima serata su Rai 1

Condividi su

Torna mercoledì 6 luglio in prima serata su Rai 1 Superquark 2022, il programma di approfondimento con Piero Angela. Tanti sono gli argomenti trattati dal divulgatore scientifico durante il corso delle puntate, come il cambiamento climatico, il riscaldamento globale e il corteggiamento animale. Non mancherà in questa nuova edizione la presenza di un inviato d’eccezione: Alberto Angela.

SuperQuark 2022 – la nuova stagione

Ogni mercoledì, a partire dal 6 luglio, andrà in onda alle 21.25 su Rai 1 la nuova stagione di Superquark 2022. L’obiettivo del programma è di offrire ai telespettatori tanti argomenti in modo da poter catturare il loro interesse. Durante il corso delle puntate, la curiosità di Piero Angela porterà infatti verso nuove scoperte e approfondimenti su tematiche che ci riguardano molto da vicino.

Tra gli argomenti trattati in questa nuova stagione di Superquark 2022, ci sarà il cambiamento climatico e poi ancora il riscaldamento globale dei mari, e lo scioglimento dei ghiacciai. Tematiche importanti che portano al verificarsi di fenomeni estremi, come la siccità ed estati calde e aride, come quella che stiamo attraversando. Non mancheranno consigli da parte del divulgatore scientifico per dare, nel nostro piccolo, un contributo per evitare il degenerarsi di una situazione già compromessa.

In questa nuova stagione di Superquark 2022 verranno trattati anche argomenti più leggeri come la seduzione. Alcuni servizi mostreranno tecniche di corteggiamento adottati dagli animali per riuscire a trovare il partner con cui riprodursi. Inoltre, tra i reportage da non perdere, quello dedicato all’istituto Lens di Firenze dove si studia la luce per le applicazioni più sorprendenti come i nanorobot e i computer quantistici. E poi ancora il volo degli storni, per capire a cosa si è ispirato il premio Nobel Giorgio Parisi.

Alberto Angela inviato d’eccezione

Anche questa nuova stagione di SuperQuark 2022 potrà contare su un inviato d’eccezione. Si tratta di Alberto Angela che ha realizzato servizi in diverse parti del mondo, andando oltre il Circolo polare artico, in Groenlandia, per parlare della popolazione degli Inuit.

Alberto Angela farà anche un salto nel passato attraverso alcuni ritrovamenti risalenti all’epoca preistorica, ovvero gli elefanti fossili. I telespettatori avranno inoltre modo di osservare il meraviglioso Golfo di Napoli per conoscere meglio poi l’Isola di Procida che è stata eletta quest’anno Capitale italiana della cultura.

Presente durante il corso delle puntate di SuperQuark 2022 anche il professor Alessandro Barbero che, insieme a Piero Angela, esplorerà il dietro le quinte di alcuni fatti storici. Saranno presenti inoltre anche Massimo Polidoro per mascherare le bufale e le fake news ed Elisabetta Bernardi per la scienza in cucina. Non mancherà la rubrica del professor Emmanuele Jannini sui comportamenti sessuali.

Le puntate di SuperQuark 2022 sono visibili anche in streaming su Raiplay.