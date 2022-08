Superquark 10 agosto anticipazioni e servizi: Piero Angela sulla tiroide e sulle mummie di Roccapelago

Condividi su

Mercoledì 10 agosto in prima serata su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento di Superquark. Numerosi i temi della puntata, da un approfondimento sulla tiroide all’inquinamento da microplastiche.

Superquark 10 agosto, il gioco della seduzione, la Tiroide

Nella puntata del 10 agosto Piero Angela prosegue il suo viaggio nel gioco della seduzione, avvalendosi dei documentari realizzati dalla BBC.

Mostra infatti come alcune specie di animali riescano comunque a sopravvivere nonostante la percentuale di successo nel corteggiamento sia estremamente bassa. Alcuni animali infatti devono trovare un partner nei luoghi in cui è quasi improbabile trovarne uno. Altri ancora per riuscire a riprodursi devono adattarsi a vivere in ambienti completamente differenti da quelli dei propri genitori.

Barbara Bernardini invece si occupa della tiroide, di cui si conoscono le proprietà ma meno il suo vero meccanismo. Si tratta di una piccola ghiandola endocrina che regola i processi metabolici e il consumo di energia quotidiano.

Si occupa però in particolare di un progetto di ricerca italiano dedicato alla “scatola nera” della tiroide. Attraverso una nuova tecnica è possibile scoprire come avviene il processo di produzione degli ormoni.

Superquark, il sito di Roccapelago, le microplastiche

Nella puntata del 10 agosto Piero Angela dedica spazio anche al sito di Roccapelago, in provincia di Modena. Nel 2010 sono state rinvenute alcune mummie diventate oggetto di studio per scienziati e ricercatori. Secondo gli esperti non si tratta della mummificazione volontaria di una comunità, bensì della fase naturale di conservazione. La sepoltura dovrebbe essere avvenuta tra la seconda metà del Cinquecento e del Settecento.

Il prossimo servizio di Barbara Bernardini è dedicato alla fase di creazione di nuove molecole per realizzare altrettanti farmaci. La chimica computazionale, oltre alla produzione di medicine, permette anche di testarli in tempi estremamente ridotti.

La trasmissione si occupa anche di una preoccupante emergenza ambientale, ovvero delle microplastiche. Queste particelle, impercettibili a occhio nudo, che invadono le acque dei nostri laghi. Marco Visalberghi ha raggiunto il lago di Bracciano con alcuni esperti.

Barbara Galavotti e Daniela Franco si sono recati a Parma. I RIS e i ricercatori dell’Università hanno deciso di collaborare per scoprire la vera causa del decesso prematuro del condottiero Alessandro Farnese, scomparso alla fine del Cinquecento.

Gli ospiti e le rubriche

Anche questa settimana Piero Angela accoglie in studio numerosi ospiti con le rispettive rubriche. Elisabetta Bernardi per la rubrica “Scienza in cucina” si occupa, con il supporto di Paola Toscano, del trapianto di microbiota. Per “Dietro le quinte della storia” il professore Alessandro Barbero illustra ai telespettatori quali animali sono stati decorati al valore.

Massimo Polidoro per la rubrica “Psicologia di una bufala” approfondisce il fenomeno dell’odio on line, degli haters. Subito dopo la puntata va in onda in seconda serata Superquak Natura con il terzo episodio della serie BBC “I segreti della sopravvivenza”. Si intitola “Le sfide impossibili”.