Superquark 27 luglio, anticipazioni e servizi: Piero Angela sugli alberi parlanti

Mercoledì 27 luglio torna su Rai 1 in prima serata Superquark. Anche in questa puntata Piero Angela propone numerosi servizi che trattano altrettanti argomenti in ambito scientifico.

Superquark 27 luglio, alla scoperta degli Iceberg con Alberto Angela

Nella puntata del 27 luglio Piero Angela, proponendo il documentario della Bbc, si occupa delle milioni di creature che si riuniscono per trovare un partner e che vivono negli habitat d’acqua dolce. Questi ultimi occupano solo una parte contenuta della terra ma sono indispensabili per la loro sopravvivenza. Il successo deriva da numerosi fattori in particolari legato alla scelta dei tempi, allo scioglimento dei ghiacciai e le piogge.

Alberta Angela invece questa settimana arriva in Groenlandia per mostrare ai telespettatori gli Iceberg, navigando in mezzo a queste imponenti “montagne di ghiaccio”, tra scenari suggestivi.

Focus anche sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna che è collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena. Rappresenta una delle cinque Banche che sono accreditate dal Centro Nazionale Trapianti per quanto concerne il tessuto cutaneo. Il compito è di conservare e consegnare i tessuti destinati al trapianto, dopo averne certificato l’idoneità.

Superquark, gli “alberi parlanti” con il sistema Tree Talker

Nella puntata del 27 luglio Piero Angela punta l’attenzione anche sul tema del Tree Talker, letteralmente “Albero parlante”. Barbara Bernardini e Marco Visalberghi hanno realizzato un reportage su questo particolare sistema di ricerca che permette di entrare in contatto con foreste ed alberi di tutto il mondo attraverso dei sensori. Tale tecnica è utilizzata per raccogliere importanti dati sul benessere della vegetazione.

I ricercatori infatti riescono a recuperare dati relativi all’ambiente, alla capacità di assorbimento di CO2 e rilascio di ossigeno, fino al livello di umidità. L’idea è nata dal Premio Nobel 2007 per la Pace Riccardo Valentini. E’ uno degli ingegneri dell’Università della Tuscia, specializzato nei cambiamenti climatici e nell’analisi dei big data.

Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni invece hanno preparato un servizio del primo censimento di 3300 lupi italiani, con interviste ad alcuni esperti.

Spazio infine anche allo sbarco del primo uomo sulla Luna, avvenuto nel 1969 ed annunciato da Tito Stagno nel corso di una lunga diretta sulla Rai. Ma anche ai progetti delle agenzie spaziali e il ruolo del nostro Paese nella futura impresa lunare.

Gli ospiti e le rubriche

Piero Angela accoglie in studio numerosi ospiti per le rubriche. La dottoressa Elisabetta Bernardi nella rubrica “Scienza in cucina” si occupa con Daniela Franco dei migliori sostituti della carne e del latte.

Il professor Alessandro Barbero invece, in Dietro le quinte della storia”, racconta l’incoronazione di Napoleone che è avvenuta il 2 dicembre 1804, nella Cattedrale di Notre-Dame.

Nella rubrica “Psicologia di una bufala” Massimo Polidoro illustra il funzionamento della “macchina del fango”. Il fisico Paco Lanciano, in “L’esperimento”, si occupa dei muoni, ovvero delle particelle elementari con carica elettrice negativa.

A Superquark Natura, in onda in seconda serata, Piero Angela manda in onda il quarto episodio della serie Bbc dal titolo “Un pianeta perfetto”.