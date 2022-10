Linea Verde 30 ottobre, anticipazioni sull’itinerario: i conduttori visitano il Trentino

Condividi su

Domenica 30 ottobre, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Linea Verde. Il programma è condotto da Peppone e Beppe Convertini ed è fruibile, in diretta streaming, dal sito di Rai Play.

Linea Verde 30 ottobre, la prima tappa è la città di Trento

Il viaggio di Linea Verde del 30 ottobre porta i telespettatori in Trentino. Peppone e Convertini, in particolare, si recano nei pressi della città di Trento. Il capoluogo regionale, a inizio mese, ha ospitato il Trentodoc Festival. Tale manifestazione si è svolta per il primo anno ed è interamente dedicata allo spumante prodotto nella provincia autonoma.

A Trento, inoltre, è dato spazio ad alcuni dei luoghi simboli della città. Tra questi il Castello di Buonconsiglio e il Palazzo Roccabruna, oltre al grande e importante centro storico. Le telecamere di Linea Verde del 30 ottobre si recano, poi, in Val di Cembra e in Val di Fiemme. Zone, queste, che sono contraddistinte per la presenza del fiume Avisio, tra gli affluenti dell’Adige.

La Foresta di Panevaggio

Nella puntata si dà spazio alla Foresta di Panevaggio, presente nella già citata Val di Cembra. Tale luogo è conosciuto anche con il nome di Foresta dei violini. Il soprannome è dovuto all’attività di Antonio Stradivari, che giungeva proprio nella zona per scegliere personalmente il legno che sarebbe poi servito per costruire i suoi prestigiosi violini. Ancora oggi il prestigioso abete presente è usato per creare gli strumenti musicali, a dimostrazione della qualità della materia prima.

Linea Verde 30 ottobre, la produzione della grappa

Nel corso di Linea Verde di domenica 30 ottobre, i due conduttori si cimentano in alcune attività tipiche del Trentino. In primis visitano il Pastificio Felicetti, posto nel cuore della Val di Fiemme e che è uno dei più alti in tutta Europa. I conduttori intervistano il proprietario Riccardo Felicetti e raccontano l’importanza dell’acqua nel ciclo di produzione.

In Val di Cembra, invece, Peppone e Convertini raccontano la viticoltura. L’attività, nella zona, è a dir poco ardua: gli agricoltori, a causa della conformazione fisica del territorio, hanno dovuto costruire più di 700 km di muretti a secco per sostenere i vigneti e le altre coltivazioni. Questi sforzi, oggi, rendono il paesaggio assolutamente unico. Infine, a Linea Verde del 30 ottobre è seguita la vendemmia. Il vino, in particolare, è trasformato in un aceto che è riconosciuto da tutti come un prodotto d’eccellenza. Le vinacce, invece, sono trasformate in grappa, altra produzione di qualità anche grazie all’uso di un particolare sistema di distillazione.