Città Segrete 2023, dal 7 gennaio su Rai 3 la nuova stagione: anticipazioni e città visitate

Sabato 7 gennaio, dalle ore 21:45 su Rai 3, è prevista la messa in onda di Città Segrete 2023. Il programma di divulgazione è condotto da Corrado Augias. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming su Rai Play.

Città Segrete 2023, la quinta stagione composta da tre puntate

Città Segrete 2023 è la quinta stagione del programma, che ha fatto il proprio esordio nel 2018. Augias, da quel momento in poi, ha approfondito vari metropoli italiane e internazionali, tra le quali Roma, Parigi, Londra, Venezia, Firenze, Mosca e Berlino.

Città Segrete 2023 è una produzione originale di Rai Cultura. La nuova edizione è composta da tre appuntamenti. I primi due sono dedicati a New York, mentre nell’ultimo il focus è proposto su Torino. Corrado Augias, oltre che conduttore, figura tra gli autori del format, insieme a Vladimiro Polchi e Francesco Esposito.

Il racconto passa per i grandi personaggi della storia

In Città Segrete 2023 rimane immutato lo stile che ha contraddistinto lo show negli scorsi anni. Per questo, la città protagonista di ogni episodio è oggetto di un’analisi a tutto tondo, a partire dai grandi monumenti che la contraddistinguono. Tale racconto, oltre ad essere ambientato nei luoghi reali, passa per uno studio virtuale ricco di animazioni in 3D, con le quali Augias interagisce.

Nella narrazione dei vari episodi sono centrali, inoltre, i personaggi celebri che, nei decenni, sono divenuti veri e propri testimonial delle metropoli. Il programma, attraverso delle docu – fiction, ricostruisce gli elementi principali delle loro biografie. Oltre agli aspetti storici e artistici, durante gli appuntamenti il divulgatore dà spazio agli elementi politici, in particolare quelli che permettono di ricostruire il senso profondo del nostro vivere civile.

Città Segrete 2023, la puntata del 7 gennaio

La prima puntata di Città Segrete 2023, come già detto, va in onda sabato 7 gennaio. In tale occasione è oggetto di una lunga analisi la città di New York, metropoli cosmopolita e contraddittoria che oggi conta poco meno di 9 milioni di abitanti. A partire dal 1900 la città è divenuta palcoscenico di inventori, artisti, banchieri e finanzieri spregiudicati.

Molte le celebrità raccontate nel primo appuntamento di Città Segrete 2023. Tra loro l’attrice Marylin Monroe, la cantante Ella Fitzgerald (vincitrice di 14 Grammy) e la first lady Jackie Kennedy.

Ma, ancora, spazio alle vite degli inventori Nikola Tesla e Antonio Meucci, oltre che dell’aviatrice Amelia Earhart, dell’artista Jean – Michel Basquiat e di Joe Petrosino, vero e proprio pioniere della lotta alla criminalità organizzata. Infine focus sulle vite dell’attivista Malcom X e dello scultore Auguste Bartholdi, che nella seconda metà del 1800 ha realizzato la famigerata Statua della Libertà.