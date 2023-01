C’é Posta Per te diretta 7 gennaio 2023: prima puntata tra tradimenti e le sorprese con Can Yaman e Cannavacciuolo

Condividi su

Sabato 7 gennaio torna su Canale 5 la nuova edizione di C’è Posta per te. Il people show che mantiene invariata sin dalla sua nascita la struttura del format giunge alla venticinquesima edizione.

Come di consueto, nel corso delle dieci puntate previste, si alternano storie più drammatiche a storie più leggere e divertenti.

Gli ospiti della prima puntata sono Can Yaman, che torna per il quarto anno consecutivo, e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

C’é Posta Per te, diretta 7 gennaio 2023, Can Yaman

La diretta del 7 gennaio di C’è Posta per te inizia con Giuseppe ha deciso di realizzare una sorpresa alla moglie Francesca con Can Yaman.

Il 2 maggio del 2020 Giuseppe dopo aver terminato dei lavoretti in casa, cade all’interno della doccia e da quel momento non sentiva più nulla dall’ombelico in giù. In ospedale hanno riscontrato una grave lesione alla schiena e per tale ragione si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. In quel periodo la moglie aveva appena scoperto di essere incinta del quinto figlio.

Giuseppe dopo un mese di riabilitazione torna a casa ma tutto non è più come prima. La moglie Francesca le ha sempre fatto assistenza 24 ore al giorno. La moglie si divideva tra lavoro, i figli, la quinta gravidanza e il marito per l’amore della famiglia.

Francesca ha accettato l’invito e dell’altra parte della busta trova il marito e dei cartonati che raffigurano i loro 5 bambini.

Maria De Filippi si accomoda accanto a Francesca per leggere una lettera piena d’amore da parte di Giuseppe. Un legame indissolubile che dura nel tempo anche se caratterialmente sono opposti perché presente un forte sentimento. Francesca lavora come farmacista a Salerno ed è molto amata dai suoi clienti.

Lui vuole dirle grazie anche per la sua infinita dolcezza e inesauribile pazienza. Prima di Giuseppe, Francesca ha prestato assistenza anche al suocero, fino all’ultimo giorno della sua vita.

Giuseppe dopo un lungo periodo sulla sedia a rotelle sta ricominciando lentamente a camminare aiutandosi con le stampelle.

Torna in studio Can Yaman che si è molto emozionato per questa storia. Regala a Francesca la sua personale collana, un bracciale e ai bambini numerosi giocattoli.