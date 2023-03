Freedom-Oltre il confine, tappe e ospiti della puntata del 13 marzo: la Piramide di Cheope

Condividi su

Sabato 11 marzo, dalle ore 21:45 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Sapiens-Un solo pianeta. La conduzione, come sempre, è a cura di Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Sapiens-Un solo pianeta 11 marzo, le esplorazioni

A Sapiens-Un solo pianeta dell’11 marzo è centrale il tema delle esplorazioni. Da sempre, infatti, l’uomo ha il bisogno di scoprire nuove terre. Ma perché i sapiens hanno tale esigenza? Tozzi, a tal proposito, si domanda se ciò che ha mosso gli esseri umani nei secoli è la pura curiosità o se, invece, ci sono anche delle ragioni scientifiche o pratiche. Tra queste, ad esempio, potrebbe esserci l’approvvigionamento di nuove risorse.

Un focus, a Sapiens-Un solo pianeta, è proposto su Cristoforo Colombo. Nato a Genova, è probabilmente l’esploratore più famoso nella storia. È lui che, per primo, ha percorso la rotta atlantica, permettendo in seguito di scoprire e colonizzare il continente americano. Tozzi tenta di ricostruire l’avventura di Colombo, iniziando dalle mappe che ha utilizzato per orientare la sua navigazione. L’obiettivo iniziale, come è noto, era quello di arrivare nelle Indie, ovvero in Asia orientale.

Come testimonia Sapiens-Un solo pianeta, Colombo era ignaro della vera identità delle terre appena scoperte, convinto di trovarsi effettivamente in Asia. Nonostante ciò Cristoforo è stato il primo a trasformare il nuovo continente in nome della ricchezza e del progresso della autoproclamata civiltà superiore.

Le isole Canarie

Il racconto di Sapiens-Un solo pianeta dell’11 marzo parte dal deserto del Sahara. Da qui il conduttore si sposta sul vulcano Teide, a Tenerife. Le Canarie per secoli hanno rappresentato il limite occidentale del mondo conosciuto. In epoca moderna, invece, si sono trasformate nella base di lancio di tutte le missioni alla scoperta del Mondo Nuovo.

Durante Sapiens-Un solo pianeta Tozzi si reca presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Nel polo museale è conservato lo straordinario mappamondo di Fra’ Mauro, considerato tra i documenti più importanti della cartografia mondiale. Nel planisfero, datato 1450, è rappresentato l’Ecumene, ovvero il complesso delle terre conosciute in quel determinato periodo storico.

Sapiens-Un solo pianeta 11 marzo, il ruolo di Alexander Von Humboldt

A Sapiens-Un solo pianeta dell’11 marzo, infine, è analizzato il ruolo di Alexander Von Humboldt. Geografo e scienziato, 300 anni dopo Colombo è partito per un viaggio che ha fatto poi la storia della scienza. Grazie agli studi compiuti sull’ecosistema americano ha di fatto aperto la strada al lavoro di Charles Darwin e alla nascita della ricerca scientifica così come la intendiamo oggi.