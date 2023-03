Il Commissario Ricciardi Anime di vetro su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 12 marzo, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Resta con me. La fiction, appartenente al genere del thriller, è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Resta con me 12 marzo, regista e dove è girato

Resta con me è una produzione originale di Rai Fiction e della Palomar. La fiction è nata da una idea di Maurizio De Giovanni, mente di altri successi della TV di Stato come il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone. La regia, invece, è di Monica Vullo, già dietro la macchina da presa di titoli come Don Matteo 9 e Distretto di Polizia.

Gli sceneggiatori di Resta con me del 12 marzo sono Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Mario Cristiani e Fabrizia Midulla. Con loro Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. Le riprese si sono svolte a Napoli. La prima stagione è composta da un totale di sedici episodi, in onda per otto settimane. Il finale di stagione è in programmazione su Rai 1 il prossimo lunedì 3 aprile.

Resta con me 12 marzo, la trama

In Resta con me del 12 marzo la squadra indaga sulla morte di un giovane ragazzo di origini pakistane. Il protagonista Alessandro Scudieri, durante l’inchiesta, effettua un’importante scoperta sulla banda della lancia termica.

I poliziotti, infatti, vengono a sapere che i rapinatori sono riusciti a svaligiare una importante banca araba clandestina. Un dettaglio, però, lascia tutti perplessi. I malviventi, per realizzare il colpo, hanno utilizzato dei passaggi sotterranei.

Come appurato durante Resta con me del 12 marzo, però, le informazioni e le mappe di tali passaggi sono conservate solo in Questura. In Alessandro, dunque, si fa sempre più forte il sospetto che in Polizia ci sia una talpa.

Spoiler finale

Nel corso di Resta con me Scudieri vuole approfondire in gran segreto tale pista investigativa. Il protagonista è fortemente determinato ad arrestare i criminali, colpevoli della sparatoria che ha provocato la morte di suo figlio.

Infine, a Resta con me del 12 marzo c’è spazio per la vicenda riguardante il piccolo Diego, che rifiuta di incontrare la sua nuova famiglia affidataria. Paola, allora, si convince di volerlo adottare e propone la soluzione al marito.

Resta con me 12 marzo, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati durante Resta con me.

Francesco Arca : Alessandro Scudieri;

: Alessandro Scudieri; Laura Adriani : Paola Montella;

: Paola Montella; Antonio Milo : Salvatore Ciullo;

: Salvatore Ciullo; Chiara Celotto : Linda Fiore;

: Linda Fiore; Mario Di Leva : Diego Russo;

: Diego Russo; Raffaella Rea : Gemma Montella;

: Gemma Montella; Maria Pia Calzone: Nunzia Raimondi.