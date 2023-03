Bergamo d’improvviso, su Nove il documentario sulla città: dal Covid-19 a Capitale della Cultura

Condividi su

Lunedì 13 marzo, in prima serata su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Freedom-Oltre il confine. Il programma, che intende mostrare le bellezze italiane e non solo, è condotto da Roberto Giacobbo. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Freedom-Oltre il confine 13 marzo, nuova tappa in Egitto

A Freedom-Oltre il confine del 13 marzo prosegue il viaggio del conduttore in Egitto. Qui dialoga a lungo con Zani Hawass, archeologo, egittologo e attuale Segretario Generale del Consiglio Supremo delle antichità egizie.

Con Hawass si parla della Piramide di Cheope. In particolare è preso in esame il corridoio da poco scoperto all’interno del monumento. Secondo i principali esperti, tale rinvenimento potrebbe essere il più importante dell’intero secolo. La speranza, infatti, è che il passaggio possa condurre alla tomba del Faraone.

La ricerca di Mario Pincherle

Nel corso di Freedom-Oltre il confine del 13 marzo è approfondita la ricerca di Mario Pincherle. Lo scrittore e ricercatore è scomparso nel 2012 e ha dedicato gran parte della sua vita all’ipotesi legata all’esistenza di una torre del tempo, chiamata Zed.

Pincherle ha avuto tale intuizione dopo un profondo studio dei Libri di Enoch, antichi documenti che parlano dell’origine della civiltà. Secondo lo studioso la torre del tempo sarebbe un luogo in cui lo spazio e il tempo sembrerebbero modificarsi a causa della diffusione di onde alfa verso i lobi frontali.

Freedom-Oltre il confine 13 marzo, le tappe italiane

Ma Freedom-Oltre il confine del 13 marzo fa tappa anche in Italia. Le telecamere si recano in primis in Piemonte, nel piccolo comune di Exilles. Giacobbo, dai territori della Val di Susa, parla della leggenda della Maschera di Ferro. Con tale nome si fa riferimento a un presunto prigioniero chiuso nel Forte e che, secondo i documenti dell’epoca, indossava sul viso con delle cinghie metalliche un panno di velluto nero.

Le telecamere del programma proseguono verso Roma e, più precisamente, nella Chiesa di San Gioacchino. Il luogo di culto ha avuto un ruolo fondamentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella cupola, infatti, hanno trovato rifugio un gruppo di perseguitati politici, presi di mira dall’esercito nazista. In Campania, poi, Giacobbo racconta le bellezze della Reggia di Caserta, storica residenza reale che dal 1997 è iscritta nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO. Infine, il viaggio di Freedom-Oltre il confine del 13 marzo termina al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano.