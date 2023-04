Linea Verde 16 aprile, Peppone e Convertini in Umbria: tappe e itinerario

Condividi su

A partire da lunedì 10 aprile, in seconda serata su Rai 2, debutta il programma StraMorgan. Come intuibile già dal nome, il format è condotto da Pino Strabioli e Morgan. Le puntate sono fruibili in diretta streaming dal sito di Rai Play.

StraMorgan, quattro appuntamenti dedicati alla musica italiana

La prima stagione di StraMorgan è composta da un totale di quattro episodi, che a loro volta hanno una durata di circa un’ora. Gli appuntamenti sono trasmessi in quattro giornate consecutive e, per tale motivo, la puntata conclusiva è in onda giovedì 13 aprile.

StraMorgan è una produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time ed è realizzato presso gli Studi Rai di Torino. Il format è nato da una idea degli stessi Morgan e Strabioli ed è scritto da Luca Masci, Angelo Fortunato, Ermanno Labianca, Luca Alcini e Roberto Manfredi.

L’obiettivo di StraMorgan è quello di dedicare un omaggio alla tradizione della musica italiana. Per tale motivo, in ogni episodio è approfondito un artista tramite la partecipazione di ospiti vip provenienti dal mondo della musica e della cultura. A tal proposito, Marco Mengoni e Madame hanno scelto di non accettare l’invito. Fondamentale, poi, è il ruolo di Morgan, che realizza esibizioni insieme alla sua band e ai giovani talenti provenienti dai Conservatori.

Omaggio a Domenico Modugno e Lucio Battisti

All’esordio, StraMorgan realizza un omaggio a Domenico Modugno. Il cantautore, scomparso nel 1994, ha inciso 230 canzoni e ha pubblicato 30 album. Nel mondo ha venduto 70 milioni di dischi, a riprova della sua popolarità senza confini.

In carriera ha vinto quattro edizioni del Festival di Sanremo, oltre che due Grammy. Tra le hit più famose ci sono Tu si ‘na cosa grande, Piove, Meraviglioso e Nel blu dipinto di blu, che per la SIAE è il brano italiano più eseguito al mondo negli ultimi 70 anni.

A StraMorgan dell’11 aprile è ricordato anche Lucio Battisti, che in Italia ha venduto 25 milioni di album. Fondamentale, per il successo, è la collaborazione instaurata con Mogol, con il quale ha composto successi del calibro de I giardini di marzo, La canzone del sole e Il mio canto libero.

StraMorgan, il ciclo di appuntamenti è chiuso con Franco Battiato

StraMorgan del 12 aprile si incentra su Umberto Bindi, scomparso nel 2002 a 80 anni. È conosciuto per essere uno dei compositori più importanti che abbia mai avuto l’Italia. La sua carriera si è intrecciata spesso con la Rai, che negli anni ‘60 lo ha cacciato in quanto omosessuale. Ha lavorato con artisti come Luigi Tenco, Fabrizio De André e Franco Califano.

Infine, l’ultimo appuntamento è approfondito Franco Battiato, la cui scomparsa, nel 2021, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo delle sette note. Battiato è stato un artista a tutto tondo: oltre che cantante e compositore, negli anni ha lavorato come attore, regista e pittore. Tra le hit più note ci sono La cura e Centro di gravità permanente.