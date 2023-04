Stasera in tv domenica 16 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Venerdì 14 aprile, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa della seconda stagione di Detectives. Il programma, condotto da Pino Rinaldi, approfondisce alcuni dei casi di cronaca più eclatanti degli ultimi anni. Per farlo hanno spazio gli investigatori della Polizia di Stato. Le puntate sono visibili in seconda serata su Rai 2 da sabato 15 aprile.

Alla conferenza stampa presenzia Antonio Di Bella, Direttore Rai Approfondimento. Con lui il già citato Pino Rinaldi. Atteso il Ceo Verve Media Company Lorenzo Torraca. Interviene, infine, Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia.

Detectives seconda stagione conferenza stampa , le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa della seconda stagione di Detectives. Esordisce il Direttore Antonio Di Bella: “Questo è un programma che ha al centro l’aspetto umano dell’investigatore. Mi piace molto il taglio che ha dato Pino: è un prodotto interessante e non banale, che dà l’idea di una Polizia vicina alle persone”.

Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia, aggiunge: “Nel programma vengono fuori i tecnicismi degli investigatori, ma soprattutto i sentimenti umani. Il fatto che i casi irrisolti rimangano nella coscienza dei professionisti fa capire in che modo affrontiamo il nostro lavoro”.

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Detectives prende la parola il produttore Lorenzo Torraca: “La trasmissione prova a raccontare il punto di vista di coloro che hanno lavorato alle indagini. Oltre alle parole del conduttore e dell’investigatore in studio, la narrazione è arricchita con uno storytelling per immagini. Altro aspetto importante da sottolineare è la collaborazione con la Polizia, che è stata fondamentale. Con il format, per la prima volta, un true crime racconta anche i casi mai risolti”.

Il conduttore Pino Rinaldi

La conferenza stampa della seconda stagione di Detectives continua con Pino Rinaldi: “Per raccontare un caso è necessario avere tutte le carte in mano e conoscere alla perfezione la vicenda. L’edizione è composta da sei puntate, nelle quali raccontiamo quattro casi irrisolti e tre risolti. Un delitto di Roma, infatti, è sia l’uno che l’altro. La vicenda ha come vittima una donna e per la sua morte è accusato il marito. Quest’ultimo, però, è sospettato dai giornali e dai media di aver commesso un altro omicidio. Su quest’ultimo aspetto, leggendo le carte, abbiamo notato una lunga serie di fake news”.

Rinaldi va avanti: “Detectives è uno show di servizio pubblico, con il quale proviamo a rimettere i tasselli delle vicende al loro posto. In diversi appuntamenti esce fuori la grande umanità dei poliziotti, che spesso sono riusciti a risolvere le inchieste solo grazie all’istinto e alle loro capacità investigative. Tra i casi di cui parliamo c’è quello di un uomo che era scomparso da tempo. Dopo quattro anni hanno ritrovato il suo borsello con i documenti. A fianco, poi, c’era uno scheletro. Nonostante le apparenze iniziali, gli investigatori hanno stabilito che quello scheletro era composto dalle ossa di cinque diverse persone. Le forze dell’ordine hanno lavorato in modo incessante sul ritrovamento, che però non ha portato ad alcun risultato”.

Detectives seconda stagione conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Detectives iniziano le domande dei giornalisti. La prima riguarda il parere della Polizia in merito al grande interesse del pubblico verso il genere televisivo crime. Risponde Francesco Messina: “Al netto di spettacolarizzazioni, viviamo l’attenzione sul nostro lavoro come un attestato di affetto“.

Pino Rinaldi, interrogato sulla questione, ricorda un caso irrisolto al quale tiene molto: “È la storia di Francesco Di Bartolomeo, di cui parlai quando lavoravo a Chi l’ha visto?. Era scomparso da un paio di anni e ho ricostruito in pellicola la sua storia. Lavorava in un bar e la sera usciva con gli amici, aveva una vita semplice. Non abbiamo mai ricevuto nessuna segnalazione”. Termina qui la conferenza stampa della seconda stagione di Detectives.