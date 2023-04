Freedom-Oltre il confine 24 aprile, tappe e itinerario: la tomba del Faraone Ramses II e la Sardegna

Condividi su

Sabato 22 aprile, dalle ore 21:15 su La7, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Eden-Un pianeta da salvare. Il programma, come al solito, è condotto da Licia Colò. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito dell’emittente.

Eden-Un pianeta da salvare 22 aprile, il viaggio parte dalla Garfagnana

Il viaggio di Eden-Un pianeta da salvare ha come protagonista la Toscana. In particolare, la visita della Colò prende il via dalla Garfagnana, storica area posta nella provincia di Lucca. In primis è raccontato Bagni di Lucca, comune di 5 mila abitanti noto per la fervente attività termale. La località, in passato, ha attirato le attenzioni di molti personaggi storici, tra i quali figura Elisa Bonaparte. Oltre a lei, però, ci sono importanti scrittori inglesi come Mary Shelley e Lord Byron.

Il pubblico, poi, è accompagnato lungo l’asperità del Monte Arcegna, dove a un’altezza di oltre mille metri c’è il Parco dell’Orecchiella. La riserva naturale, che si estende per oltre 5 mila ettari, è dominata dal Santuario della Madonna della Guardia.

La Cascata delle Marmore

Durante Eden-Un pianeta da salvare del 22 aprile la conduttrice fa visita a Massa Sassarosso, che con i suoi 130 residenti è tra i borghi più piccoli d’Italia. In pochi sanno che tale territorio è fortemente legato al Sud America. Molti italiani, nel 1800, hanno lasciato il paese per recarsi nel continente sudamericano. Tra loro anche i genitori del musicista argentino Astor Piazzolla.

Dalla Toscana, poi, Colò si posta in Umbria. Qui mostra le bellezze della Cascata delle Marmore, che tra quelle artificiali è la più alta in Europa. Posta all’interno del parco fluviale del Nera, la Cascata ha un dislivello totale di 165 metri. Un tempo, il luogo ospitava gli eremiti, i cui segni sono visibili ancora oggi.

Eden-Un pianeta da salvare 22 aprile, Mister Nat alle Maldive

In Eden-Un pianeta da salvare del 22 aprile è raccontato Ferentillo, conosciuto come il paese delle mummie. Tale nome deriva dal fatto che, nella cripta della chiesa del paese, sono state ritrovate varie salme mummificate. A Castel San Felice, invece, è visitata l’abbazia dei Santi Felici e Mauro.

Infine, come di consueto, in Eden-Un pianeta da salvare torna Mister Nat, che per l’occasione ha curato nuovi reportage. Il primo riguarda le bellezze naturali (specie marine) delle Maldive. Il secondo documentario, invece, è incentrato sui paesaggi tipici del Perù.