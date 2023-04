Stasera in tv lunedì 24 aprile 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 19 aprile 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 19 aprile 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Rocco Schiavone 5. Titolo dell’episodio di stasera: “Vecchie conoscenze”. Ora che Rocco (Marco Giallini) e Sebastiano sono tornati in contatto, il vicequestore decide di aiutare l’amico a passare il confine con la Svizzera, sempre a caccia di Enzo Baiocchi. Ma quest’ultimo contatta il pm Baldi: vuole incontrarlo per consegnargli dei documenti scottanti.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra gli inviati di Federica Sciarelli c’è Gianvito Cafaro, che si è occupato della vicenda di Raffaele Lioce, l’accumulatore seriale ritrovato cadavere nella sua abitazione dopo tanti mesi dalla scomparsa. E’ possibile contattare la redazione attraverso la pagina Facebook e su Twitter @chilhavistorai3.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè ripercorre la storia della collezione d’arte della Banca d’Italia, fin dalla sua apertura nel 1893. Intervengono il direttore generale Luigi Federico Signorini e lo storico dell’economia Pier Francesco Asso.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. In diretta da Roma Veronica Gentili presenta una nuova puntata del suo programma dedicato alla politica, all’economia e al costume. Dopo aver iniziato una collaborazione giornalistica con “Il fatto quotidiano” nel 2013, l’ex attrice ha lavorato per La7 e Sky per poi approdare a Mediaset.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2, con Anna Valle, Giuseppe Zeno. Diana, sconvolta dalla scoperta della sua vera identità, inizia ad assumere droghe. Ha un’overdose, ma Emma (Anna Valle) ed Enrico (Giuseppe Zeno) riescono a salvarle la vita. Diana, pur mostrandosi ostile verso Petra e anche verso Emma, decide di tornare in Accademia.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to School. Terzo appuntamento con il reality condotto da Federica Panicucci. Stasera nuovi concorrenti si presentano davanti alla commissione per sostenere l’esame di quinta elementare: Mietta, l’influencer Elisa Esposito, Francesco Pannofino, Awed (vincitore dell’Isola dei famosi nel 2021) e Gabriele Cirilli.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Il programma condotto da Andrea Purgatori rappresenta un appuntamento imperdibile per i telespettatori appassionati di storia. Il giornalista e scrittore romano si basa su materiali d’archivio, interviste e testimonianze di esperti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction A casa tutti bene – La serie, con Francesco Scianna, Alessio Moneta, Laura Adriani. Carlo cerca di salvare l’affare del resort in Sardegna, per cui ha bisogno dell’approvazione dei familiari. Intanto la gita al mare di Paolo con il figlio Giovanni rischia di finire in tragedia.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Il giorno della scelta è alle porte: Irene e Matteo, Simona e Gennaro, Giulia e Mattia devono decidere se rimanere insieme, con grande soddisfazione degli esperti che hanno puntato su di loro, oppure divorziare…

I film di questa sera mercoledì 19 aprile 2023

Su Raiuno, alle 21.30, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Julia Roberts, Jacob Tremblay. Auggie (Jacob Tremblay) è un bambino di 10 anni affetto da una grave malformazione cranica; per questo non è mai andato a scuola. Adesso però la madre Isabel (Julia Roberts) decide che è giunto iol momento di farlo studiare con i suoi coetanei. All’inizio le cose non vanno molto bene, ma poi…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Jean Pierre Jeunet, Il favoloso mondo di Amélie, con Audrey Tautou. Parigi. La dolce Amélie Poulain, cameriera in un bar di Montmartre, si prefigge il difficile compito di fare felice il prossimo. E quando poi l’amore irrompe nella sua vita…

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Keanu Reeves, Al Pacino. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Rocco Papaleo, Una piccola impresa meridionale, con Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio. Costantino, spretato per amore, torna al paese natìo. Lì, per evitare lo scandalo, la madre lo manda a vivere in un faro. Lui, però, non rimarrà solo per molto tempo.

Stasera in tv mercoledì 19 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, con Tom Cruise. Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, è incaricato di addestrare un team di piloti. Tra questi, il figlio del compianto amico Goose.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Nabil Ayouch, Casablanca Beats, con Anas Basbousi. L’ex rapper Anas è impiegato in un centro culturale di un quartiere popolare di Casablanca. Incoraggiati dal nuovo maestro, i giovani faranno di tutto per liberarsi dal peso di certe tradizioni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Sam Raimi, Spider-Man, con Tobey Maguire, Willem Dafoe. Punto da un ragno geneticamente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ron Howard, Inferno, con Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy. Risvegliatosi in un ospedale fiorentino senza memoria, il professor Langdon si ritrova coinvolto nel piano di un folle criminale che intende scatenare un’epidemia mondiale.