Melaverde 21 maggio: il Trentino Alto Adige tra la Val di Sole e la Val di Non

Alle 21:45 su Rai 3, sabato 20 maggio, Corrado Augias realizza un sentito omaggio a Maria Callas all’interno del suo programma La gioia della musica. A 100 anni dalla nascita dell’artista, Rai Cultura cura la produzione dello speciale, che è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

La gioia della musica, un viaggio alla scoperta della grande diva

Ne La gioia della musica, Augias accompagna il pubblico in un lungo viaggio alla scoperta dei segreti che contraddistinguono la diva. Maria Callas, anche grazie a una grande estensione della voce, ha cambiato per sempre la storia dell’opera lirica. Nata a New York nel dicembre del 1923, ha mosso i suoi primi passi da artista ad Atene, dove si è trasferita con la madre a soli 14 anni.

È qui, infatti, che inizia a studiare al conservatorio, dove ottiene il diploma in canto, lingue e pianoforte. Dopo un crescendo di esibizioni (e un breve ritorno negli USA), la Callas arriva per la prima volta in Italia nel 1947, quando è scelta come protagonista per La gioconda da Giovanni Zenatello, direttore artistico dell’Arena di Verona.

La morte improvvisa a Parigi

Come racconta Corrado Augias ne La gioia della musica, è nel nostro paese che la Callas vive il periodo artistico più importante. La svolta arriva negli anni ‘50, quando la soprana esordisce nel Teatro La Scala di Milano. È qui che porta in scena grandissime opere come I vespri siciliani, Il trovatore, La traviata, Medea e Tosca.

La gioia della musica ripercorre quegli anni attraverso un vasto repertorio di immagini. Ed è così che il pubblico può assistere, eccezionalmente anche a colori, ad alcune delle esibizioni più importanti dell’artista. Ampio spazio, nella narrazione, lo ha poi l’improvvisa morte di Maria Callas.

La soprano è scomparsa nella sua casa di Parigi a 54 anni per un arresto cardiaco. Poco prima, però, era riuscita a manifestare alla fedele domestica la volontà di far spargere le sue ceneri nel mar Egeo.

La gioia della musica, gli ospiti

Sono tanti gli ospiti che intervengono ne La gioia della musica. Atteso, in primis, Alberto Mattioli, giornalista ed esperto di opera lirica. Presente l’attrice Monica Bellucci, che ha più volte interpretato la Callas a teatro. È incontrato anche Stefano Belisari in arte Elio, noto divulgatore e grande esperto di lirica . La serata è arricchita dal biografo e regista Tom Volf, grazie al quale sono resi noti degli interessanti aneddoti. Infine, Augias dialoga con Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas.